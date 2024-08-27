啟德過度房屋漏水滲水 房屋局：5月初知悉 至今60戶完成維修

位於啟德的過度性房屋「啟德‧東寓」被揭在4月底出現水管漏水、內牆滲水發霉等情況，逾百住戶受影響。房屋局今晚(27日)發稿稱，局方在今年5月初知悉部分單位出現滲水，隨即向東華三院、項目的建築顧問及承建商了解情況，得悉東華三院已即時責成項目的建築顧問團隊及承建商盡快作出糾正和改善，包括為受影響住戶進行緊急水管檢查及維修工程；過渡性房屋專責小組亦一直與東華三院保持緊密聯繫，提供技術支援及建議，並曾與當區區議員、東華三院、受影響住戶、項目的建築顧問及承建商舉行會議，商討跟進行動。

冀9月完成所有維修 局方指，項目承建商已於今年5月初完成水管緊急維修工程，並在6月至7月完成了所有40戶獲住戶准許進入的單位進行喉管檢查及維修。承建商亦已安排為受單位內牆身出現滲水影響住戶進行維修，包括更換牆身飾面板。截至今年7月底，項目承建商已為約60戶獲住戶准許進入的受影響單位完成所需維修。東華三院正與餘下約20戶未能讓維修人員進入單位檢查或維修的住戶協商日期和時間進入單位，目標在今年9月完成所有執修。據了解，有小部分住戶拒絕讓維修人員入內執修。

房屋局副局長戴尚誠昨日(26日)與東華三院、項目的建築顧問及承建商到現場巡視，並與居民見面。局方亦要求東華三院根據房屋局的既定程序及相關法定要求，為整個「啟德‧東寓」項目進行全面檢查。房屋局會繼續密切跟進事件。另一方面，專責小組已於本月1日出席九龍城區議會轄下社會服務、房屋及發展規劃委員會會議交代相關情況及跟進事宜。局方強調是次的滲水問題與MiC無關。

