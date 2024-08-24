啟德過渡屋入伙兩月百戶漏水牆滲　居民斥差過住劏房

過渡屋未能成為安樂窩，今年3月入伙的過渡屋「啟德‧東寓」4月底起出現水管漏水、內牆滲水發霉和地板鬆脫等問題。房屋局覆稱，項目有約60戶單位內牆身滲水，約40戶曾有部分水管滲漏，承建商已為大部分受影響住戶更換牆身木板，水管維修後亦再無漏水投訴。九龍城區議員林博指，入伙兩個月便有問題，不能接受，他收到約200戶投訴，質疑局方數字被低估，並指至本月初仍有約百戶未完成維修，並引述居民斥「差過住劏房」。 記者︰曾偉龍 位於啟德沐安街的過渡屋項目「啟德‧東寓」由東華三院營運，2022年12月動工，今年3月入伙，樓高四層，共有519個單位，可居住1,460人，項目承建商是「興勝建築有限公司」。協助居民的九龍城區議員林博向《am730》表示，今年4月底、即入伙兩個月後陸續收到「東寓」居民投訴，指單位內水管漏水，浴室牆身滲水，令牆腳腐爛發霉，有住戶洗衣機喉管漏水，亦有地板因滲水鬆脫的問題，共計涉約200戶單位，已將所有個案轉介東華三院。 林博提供的片段顯示，有位於浴室的水管嚴重漏水，亦見有室內風槽多處滴水，濺濕飯煲和洗衣機等電器，街坊形容「好似落雨咁」。林博表示，部分住戶需長期使用抽濕機，即使在大晴天，地板和牆身亦會滲水，牆身滲水發霉的情況由牆腳向上蔓延，最嚴重的個案可及腰高。

居民需一度遷走斥「差過住劏房」 他又表示，至本月初仍有約100個單位未完成維修，有住戶在等待維修期間，一度遷到酒店暫住數天，更引述住戶形容「差過住劏房，至少唔使漏水、維修」，並質疑政府和東華三院因分類問題，令個案數目被低估。林博批評，現時只靠營運機構聘用的建築顧問驗收工程並不足夠，政府亦應派員驗收，現時入伙僅兩個月便有問題，不能接受，亦質疑水壓過高並非真正水管滲漏原因，要求政府就事故提交報告，交代事故成因。 東華三院回覆，今年4月底得悉有約40戶出現部分水管滲漏，另外約60戶單位有牆身滲水，承建商正進行牆身滲水的修復工作，並已全面檢查單位水管接駁和安裝水壓減壓裝置；東華三院亦正聯絡所有住戶，由承建商提供所需檢查和執修。東華三院又指，機構聘用的建築顧問負責監督工程，包括按程序驗收工程，期間並無異常。 洗手間門接連滲漏屬肇因 房屋局覆稱，部份單位內牆身滲水的主要原因是部分洗手間的趟摺門及門框接連位置出現滲漏，截至7月底，大部分受影響住戶的均完成更換牆身木板等維修，而項目營運機構正與餘下住戶協商維修日期。 水管滲漏方面，房屋局指，項目由水務署總水管直接供水，但公眾供水系統水壓因區內未完全入伙而較預期大，導致部分水喉接駁位滲漏，項目承建商今年7月完成所有獲准許進入的單位的喉管檢查及維修，並在供水系統加裝減壓裝置後，沒有再收到水管滲水投訴。至於地板脫落問題，房屋局引述項目營運機構指只有極少數住戶受影響，並已即時跟進。

維修費由承建商支付 房屋局又指，由於事發於合約1年保固期內，相關維修費用由承建商負責；而「興勝建築有限公司」沒有參與興建其他過渡性房屋項目，而其他過渡屋項目亦沒有發現類似問題。 建築測量師何鉅業估計，水管漏水或涉安裝手工問題，與水壓關係不大，風槽滴水或因安裝問題導致雨水流入室內而非室外。他又指，板材較易吸水，若防水工夫不佳便會導致牆身入水，而發霉的牆板需要整塊更換。他認為，出事單位僅佔部分，料不涉設計問題，傾向相信是安裝和防水手工不佳，並指過渡屋與私樓安全標準無異，「唔會因為過渡屋就低啲」，承建商須因應不同用材和設計加強工夫，「板材（滲水）風險更高，更加要做好防水手工」。