啟德過渡屋積水倒灌入屋　水龍頭濾芯4個月發黑

過渡屋「啟德‧東寓」除室內牆身滲水，更有室外雨水倒灌和水質問題。九龍城區議員林博表示，「啟德‧東寓」單位門檻只有1至2厘米高，雨天會在走廊積聚，並流入家中，並收到個別住戶投訴水質問題，入伙4個月濾水器濾芯發黑，憂慮水質欠佳。建築測量師何鉅業指，走廊「斜水」方向錯誤，可加高門檻或在門檻底部防止滲水。房屋局覆稱，營運機構正研究改善積水的方案，而水有雜質屬個別事件。
記者︰曾偉龍
「啟德‧東寓」室內內患惱人，亦受天雨「外敵」所困。協助居民的九龍城區議員林博向《am730》表示，「啟德‧東寓」建築中央的「天井」設計令雨水容易落入各樓層走廊，積水會流向單位，但單位門檻只有約1至2厘米高，大雨時便會有雨水流入室內。他得悉，「東寓」營運機構透過加派人手清理積水和堆置沙包，問題已有改善，但他建議可在室外安裝活動簾，於雨天時拉上，或向住戶提供水閘或加高門檻，但長遠需要修改地台斜台設計。
區議員林博將派濾水器
林博又指，今年7月初收到個別住戶投訴，水龍頭濾水器濾芯發黑，擔心水質有問題。他向政府查詢後獲覆稱水質差的原因是曾發生爆水管事故，但他質疑有關說法，「區內其他屋苑又冇問題」，他正準備向居民派發濾水器。建築測量師何鉅業表示，從照片所見，走廊「斜水」方向錯誤，令積水不是向外流，而是向單位方向積聚，建議加高門檻，亦可在門檻底部罅隙作處理防止滲水。
東華三院研方案減積水問題
就積水入屋問題，房屋局回覆，項目「中庭」和部分走廊位置採用半開放式設計，以增加採光及通風度，而有關位置有配置地台去水口防止出現積水，並引述東華三院指，個別位置出現輕微積水的主要原因是惡劣天氣時由大風撇雨造成，營運機構正與顧問團隊研究改善積水的方案。東華三院回覆稱，已為受雨水影響的單位住戶加裝擋水設施。
對於水質問題，房屋局相信自來水中有雜質屬個別事件，項目的整體食水供應是符合相關標準並適合飲用，當局解釋，項目食水供應系統的物料及安裝均符合水務條例，並獲水務署發出「已獲供水證明書」及提供食水，而項目營運機構今年6月底收到住戶的水質投訴後，項目承建商隨後於7月底加裝減壓裝置前再次安排水質樣本測試，亦符合相關標準及獲水務署審批。