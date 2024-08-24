啟德過渡屋積水倒灌入屋　水龍頭濾芯4個月發黑

過渡屋「啟德‧東寓」除室內牆身滲水，更有室外雨水倒灌和水質問題。九龍城區議員林博表示，「啟德‧東寓」單位門檻只有1至2厘米高，雨天會在走廊積聚，並流入家中，並收到個別住戶投訴水質問題，入伙4個月濾水器濾芯發黑，憂慮水質欠佳。建築測量師何鉅業指，走廊「斜水」方向錯誤，可加高門檻或在門檻底部防止滲水。房屋局覆稱，營運機構正研究改善積水的方案，而水有雜質屬個別事件。

記者︰曾偉龍

「啟德‧東寓」室內內患惱人，亦受天雨「外敵」所困。協助居民的九龍城區議員林博向《am730》表示，「啟德‧東寓」建築中央的「天井」設計令雨水容易落入各樓層走廊，積水會流向單位，但單位門檻只有約1至2厘米高，大雨時便會有雨水流入室內。他得悉，「東寓」營運機構透過加派人手清理積水和堆置沙包，問題已有改善，但他建議可在室外安裝活動簾，於雨天時拉上，或向住戶提供水閘或加高門檻，但長遠需要修改地台斜台設計。