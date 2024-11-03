啟德道項目流標 韋志成：影響九龍城更新 研究自行發展

市建局九龍城啟德道/沙浦道重建項目日前流標，市建局行政總監韋志成今日(3日)發表網誌指，項目能為社區帶來莫大的規劃和社區裨益。若然項目未能在短時間內重新招標，將無可避免影響「龍城」區的更新進程。他指，有必要在項目發揮的規劃及社區裨益、涉及的發展成本與風險等，仔細研究自行發展沙浦道項目的可行性。

流標影響現金流 適時發債或銀團借貸

韋志成表示，無論市建局研究日後將沙浦道項目重新推出招標，抑或自行發展，客觀事實是項目在今個年度將不會為市建局帶來前期款項收入，無可避免影響市建局的現金流。他表示，連同早前發債120億港元，市建局現時的現金流，足可應付今、明兩年的收購開支。惟要財務及現金流穩健，需審慎考量各項目的收購時間及步伐，量入為出，尤其涉及收購大型重建項目。

他指，因應重建項目在未來一段時間的招標安排及結果，會考慮在適當的時候，再安排發債或銀團借貸。但他認為，不能單靠融資來推動市區更新，更加不應以借貸所得的資源來推動預期會涉及嚴重虧蝕的重建項目。