啟德郵輪碼頭增多條免費巴士線 楊潤雄︰會檢討碼頭定位

啟德郵輪碼頭交通接駁被詬病，政府昨起加強增設多條免費巴士路線和穿梭巴士路線，的士司機到場亦限量獲發50元石油氣券；「名勝世界壹號」昨早在啟德郵輪碼頭泊停岸，旅客滿意交通安排。文體局長楊潤雄早上到場視察，認為郵輪碼頭交通情況暢順；本月19日再有較大型郵輪抵港，當局下周會有統籌會議，會持續檢視措施效果和遊客反應，以調節措施，長遠檢討碼頭的定位。

「名勝世界壹號」昨日抵港，遊客早上9時陸續登岸，現場有告示牌指示各類交通工具的路線，巴士公司更增派人手指示和疏導旅客。多條巴士線和穿梭巴士均屬免費，故不少旅客搭巴士離開。來自台灣的旅客指，上次亦是乘郵輪抵港，今次交通安排明顯較好，「之前要等計程車，要排很長、很久，現在有免費巴士好方便。」亦香港市民指，昨日交通較之前好，並建議政府可興建輕鐵或港鐵接駁，方便旅客，亦可帶旺附近商業活動。

楊潤雄聯同旅遊事務專員沈鳳君等到場視察，楊潤雄指，取消社交距離措施後，郵輪旅客登岸情況順暢，而上周六(5日)抵港的屬大型郵輪，雖政府事前已做了準備工作，但最終旅客選擇的交通工具和最初政府想像的有落差。為免影響旅客體驗和香港形象，政府高度介入處理交通問題，昨早在旅客口中得知，整體情況達到效果。而本月19日再有較大型郵輪抵港，當局下星期會有統籌會議，持續檢視措施效果和遊客反應，以調節措施。

對於碼頭商戶數目少，楊潤雄解釋十多年前設計碼頭時，是作為遊客主要上下船的地方，目標並非建成商場，所以商業用的地方不多。但他指未來啟德發展區有很多項目，包括啟德體育園，是時候重新檢查碼頭的定位，需要作改善。