啟德郵輪碼頭近月的士供應足夠　特別巴士線已恢復收費

啟德郵輪碼頭今年1月恢復國際郵輪航程，截至上月底共有110個航次停泊，佔本港整體逾八成半，今個月至明年4月亦將有94個航次停靠啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局表示，往返碼頭的道路網絡已隨啟德發展區的發展而提升，明年首季亦將增設巴士路線往返尖沙咀。

文化體育及旅遊局向立法會提交文件指，政府自8月下旬逐步將碼頭的交通管理和服務安排，交回碼頭營運商或郵輪公司負責後，其間的約40個郵輪航次乘客離船交通安排暢順，包括的士供應普遍能滿足需求，只有在個別落船高峰乘客需要等候不多於15分鐘。

至於8月中旬加開的多種特別交通服務，分別往返尖沙咀的20R線、港鐵啟德站的22R線及港鐵觀塘站的25R線，已於上月13日起恢復收費，運輸署亦會繼續與巴士公司處理進一步便利郵輪乘客繳付車資的安排。

5月至今辦6次電影或廣告拍攝

另外，當局指啟德前跑道區的住宅項目將陸續落成、啟德體育園和港鐵啟德站一帶零售設施在未來一、兩年落成，預料可為區內帶來新的人流，為進一步完善啟德郵輪碼頭的營運創造更好條件，包括吸引更多機構於碼頭舉辦非郵輪活動。自今年5月底至今，碼頭郵輪運作範圍已先後舉行6次電影或廣告拍攝、汽車品牌活動及大型歌迷見面會各一次等。