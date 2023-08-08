啟德郵輪碼頭｜啟德郵輪碼頭旅客排隊候車　的士業界冀加大誘因吸引到碼頭載客

啟德郵輪碼頭近日有大批抵港旅客「排長龍」等候巴士和的士，政府指會加強碼頭營運商和的士業界的溝通。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在電台節目上指， 最主要是時間問題，因為郵輪靠岸的時間正值繁忙時段，而市區往郵輪碼頭的車程需時，如果沒有乘客就要「吉車」回程，在繁忙時間的士司機未必會駛進碼頭。他補充，如果郵輪靠岸時間並非繁忙時段，相信司機很樂意到碼頭載客。

的士業界倡加派 超級市場禮券 吸引司機到碼頭載客

旅遊事務署早前提出，郵輪上周五(8月4日)靠岸後，當日首100輛的士到碼頭接載旅客，可獲派40元隧道券；之後100輛及其餘的士，則分別獲派20元和10元隧道券，直至派完為止。何志強指如果加強誘因，例如加派超級市場禮券亦有效。