啟德郵輪碼頭｜姚柏良：的士可考慮設立20至30元附加費 相信旅客願意支付

啟德郵輪碼頭早前有遊輪訪港，惟交通配丸不足惹來批許，其後政府推出接駁巴士接載乘客，並推出石油氣現金券吸引的士入碼頭。立法會旅遊界議員姚柏良表示，由於乘客對點對點交通和的士需求較大，惟的士要「吉車」入碼頭接載乘客，吸引力不大，建議可考慮設立附加費，允許駛入碼頭接客的的士收取20至30元的附加費，他相信旅客亦願意支付。



加考慮設立附加費機制吸引的士司機 姚柏良在無綫電視節目《講清講楚》中表示，啟德郵輪碼頭先天不足，附近一帶交通有待改善。對於政府早前向的士司機派發50元石油氣現金券，冀吸引的士司機駛入碼頭接客。姚柏良表示，對於自行規劃旅程的遊客而言，他們對「點對點」交通、的士的需求較大，故認為可考慮設立附加費機制，允許改入碼頭接載乘客的的士加收20至30元的附加費，相信旅客亦很樂意。他又指，郵輪泊岸前，如可以先在船上向旅客提供更多資訊，讓他們先了解碼頭交通疏導狀況，相信旅客會理解，免得他們上岸後才費時候車。