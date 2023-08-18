啟德郵輪碼頭｜崔定邦：海洋光譜號明訪港將帶來挑戰　長遠應自付交通費

政府安排了三條接駁巴士線供旅客使用，前往旺角、金鐘和西九文化區，崔定邦形容政府已經嚴陣以待，準備好配套安排方便旅客。對於當局指會考慮向碼頭營運商收回安排接駁交通的費用，崔定邦指有關措施是為了維護香港形象，由政府支付費用是無可厚非。但他指，現時大約有1,500輛服務旅遊界的旅遊巴，有能力配合郵輪碼頭的旅客服務，認為長遠來說，旅客交通費應用者自付，令公帑運用得更好。

大型郵輪海洋光譜號明天將再度訪港，會接載4,500名旅客。旅遊促進會總幹事崔定邦在電台節目指，之前抵港的郵輪載客較少，對交通等需求亦較少，但海洋光譜號比較大型，相信對於配套安排將帶來挑戰。

另外，政府指會繼續與的士業界聯絡，並吸引司機到碼頭載客。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，當局與的士業界代表已經開設通訊群組，當中有十多名的士業界組織代表。政府會預早一日通知的士業界有郵輪泊岸，並會提示有多少旅客、當中有多少是外國遊客等，讓的士業界指揮更多的士到碼頭接客，他指群組暫時運作暢順。吳坤成指近日最高峰時，有過百輛的士在碼頭，但乘坐的士的旅客不算多，如果要空車離開，即使有50元石油氣券也並不理想，他期望碼頭營運完全復常、全部店舖重開後，有利的士生意。他又提及希望當局預早向業界提供訊息，有關郵輪班次甚麼時候復常，是否每天定時會有郵輪泊岸等，讓的士業界做好準備。

碼頭市集朝10晚9開放

啟德郵輪碼頭今日起設立約5,000呎的香港手信市集，主辦方郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈在電台節目指，市集早上10時至晚上9時開放，已與多個本地品牌接洽，將售賣蝦醬、奶茶等香港特色產品，以吸引旅客及郵輪員工，並會安排至少20名職員在場，和有人手負責指示登岸旅客到市集。她指，協會在新冠疫情前曾舉辦類似的市集，當時反應不錯，希望可以吸引一定數目的旅客光顧。

《am730》記者去到市集，看到放有彩虹邨的大模型。貨品方面除了食品，亦有手繩、手鏈等手作產品；亦有雙飛人藥水、活絡油；還有小朋友的玩具、玩偶等，看到一隻小的熊貓毛公仔售價4美元，中型的熊貓毛公仔則售10美元。