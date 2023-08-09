啟德郵輪碼頭｜楊潤雄﹕增設巴士路線等措施成效良好　會重新檢視啟德碼頭定位

政府在今日起加強郵輪登岸期間的交通安排，增設多條免費巴士路線和穿梭巴士路線。今日早上啟德郵輪碼頭只有一班船「名勝世界壹號」抵港，遊客在約9時陸續登岸，現場有告示牌指示各交通工具的路線，巴士公司亦派人指示和疏導人流。現場可見較多旅客選擇乘坐巴士，的士站幾乎無人候車。

楊潤雄到 啟德郵輪碼頭 視察 指早上整體情況良好 文化體育及旅遊局局長楊潤雄早上到郵輪碼頭視察，旅遊事務專員沈鳳君隨行，期間向的士司機派發50元的石油氣現金券，與在場等候載客的的士司機交談，並協助旅客將行李搬上的士。楊潤雄其後會見傳媒，指過去幾個月取消社交距離措施後，留意到郵輪旅客登岸情況順暢，但上周六(8月5日)因大型郵輪抵港，雖然政府事前已做了準備工作，但承認最終情況、旅客選擇的交通工具和最初政府想像的有分別，而出現排隊輪候交通工具的情況。楊指擔心影響旅客體驗和香港形象，所以需要高度介入處理交通問題。他指今早在旅客口中得知，整體情況達到效果。而近期會再有郵輪停泊，本月19日亦有較大型郵輪抵港，下星期會有統籌會議，會持續檢視措施效果和遊客反應，以調節措施。

被問到提供接駁巴士等服務，政府需承擔多少開支，楊潤雄指特區政府重視旅遊體驗，會全力發展郵輪旅遊業，整體金額會與碼頭營運商根據過往做法和分工，評估可否向碼頭收回開支。 楊潤雄又指，今早有關方面一直和的士業界溝通，及時通知需要的的士數量需，他承認並非可百分百配對的士和乘客，如果最後有的士沒有載客離開，亦希望透過石油氣券提供少許資助。 楊潤雄﹕碼頭最初定位非商場 會檢視改善 對於碼頭商戶數目少，楊潤雄解釋10多年前設計碼頭時，是作為遊客主要上下船的地方，目標並非建成商場，所以商業用的地方不多。但他指未來啟德發展區有很多項目，包括啟德體育園，是時候重新看碼頭的定位，需要作改善。 ▼政府擬引入的士司機扣分制▼