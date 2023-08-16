啟德郵輪碼頭｜民建聯去信政府提7招改善碼頭　發展方艙醫院作文創基地

早前有大型郵輪抵達啟德郵輪碼頭，引致大批旅客登岸後排隊等候巴士和的士，出現亂象。民建聯主席李慧琼和九龍東立法會議員顏汶羽去信政府，提出7項建議，在短、中、長期改善啟德郵輪碼頭管理，一方面做好交通接駁疏導遊客，另一方面振興郵輪碼頭，令該處不再成為「孤島」。

疏導旅客的措施方面，民建聯建議在郵輪訪港期間，加開「水上的士」班次及渡輪航線，前往北角、觀塘、尖沙咀、灣仔、中環的碼頭等，縮短輪候的士的人龍和減輕道路交通負荷，亦方便旅客到香港核心區域。第二，現時的士到碼頭載客可獲50元油券，民建聯認為吸引力不大，短期而言可按實際需要「加碼」。第三，參考機場快綫提供免費穿梭巴士接駁至附近酒店的做法，建議當局協調持分者在短期內提供免費接駁巴士，連接郵輪碼頭與附近地鐵站，讓遊客更便捷地前往其他景點。

四中長期措施振興碼頭

振興郵輪碼頭的措施方面，民建聯指2007年提出的單軌列車方案於2019年擱置，令啟德區成為「社區孤島」，如果有集體運輸系統，啟德郵輪碼頭便不會出現今日的問題。該黨期望政府將擬建的「東九龍線」，延伸至啟德郵輪碼頭，以解決碼頭多年來面對的交通問題；民建聯亦提倡將碼頭及商場分拆成兩個項目。當中，保留碼頭讓旅客上落船，商場位置則改為主題式休閒場所，例如大型室內遊樂場等，甚至配合啟德體育園改為「一站式體育用品主題區」，在非泊船的日子吸引本地市民光顧。

另外，民建聯建議參考灣仔海濱的發展，政府可以在啟德郵輪碼頭附近的休憩區域開展水岸文化活動，促進水文化，增強水陸互動，吸引本地居民和遊客。具體活動可以包括街頭表演、水上音樂會和踩腳踏船等，為郵輪碼頭增添活力和吸引力。