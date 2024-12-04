啟德郵輪碼頭｜海洋光譜號周五抵港　船上問旅客去向岸上增巴士

啟德郵輪碼頭不時有旅客登岸後因交通問題滯留。載有約4,900名乘客的海洋光譜號，周五將會從上海抵港並停靠至下午，未來兩個月更會以香港作為季節性母港，共提供8個航次。政府歡迎郵輪以香港作為母港，又指當日早上會適當加強郵輪碼頭交通服務。

文體旅局昨日召開會議，加強統籌大型郵輪靠港的預備工作。周五早上7時至10時半的落船時間，郵輪碼頭會新增兩條特快巴士路線，分別接駁啟德港鐵站以及尖沙咀、高鐵西九龍站，專營巴士公司並會調派更多設有行李架的巴士。同時，旅遊巴士營運商會提供免費及收費接駁巴士服務，以及支援本地旅行社預先安排的旅行團服務，運輸署亦會在大型郵輪抵達前進一步協助通知的士商會，派發的石油氣優惠券金額會增至100元。

當局指，郵輪公司會跟從文體旅局建議，在船上向乘客及船上旅行團負責人查詢乘客落船後的安排，如計劃前往的目的地和是否已安排車輛接送，並將資訊交給碼頭營運商。另外，郵輪公司會在郵輪抵港前向乘客提供各種交通資訊，啟德郵輪碼頭將採取恰當的人潮管理措施等，確保乘客能迅速和順利地離開碼頭。

碼頭營運商需持續履行職責

旅遊事務專員張馮泳萍表示，政府高度重視國際郵輪公司在香港的營運，並致力提供各項支援，讓郵輪乘客有更佳訪港體驗。政府指，碼頭營運商需持續履行其職責，文體旅局會密切監察改善措施的實施情況，以進一步檢視和調整日後郵輪停靠安排。