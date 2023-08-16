啟德郵輪碼頭｜海洋光譜號周六訪港　增設兩條特別巴士線

大型郵輪海洋光譜號將於本周六(8月19日)再度訪港，會接載4,500名旅客，其中約1,100人會參與由郵輪公司安排的岸上行程，餘下3,400人則會主要利用公共交通工具到不同目的地觀光。因此，政務司副司長卓永興今日主持第二次啟德郵輪碼頭交通協調統籌會議，制定應對預案，包括再增設兩條特別巴士路線，而三條免費穿梭巴士線會繼續提供服務，並會加密班次。 按旅遊事務署的要求，郵輪公司會將乘客分流下船，以及在船上向乘客提供足夠的交通資訊和事先了解他們的交通選擇，讓郵輪碼頭營運商在政府部門協助下作出妥善的安排。

公共交通工具新安排： （一）公共巴士服務 22R特別路線（往港鐵啟德站）會繼續營運，港鐵啟德站會加派人手和標示協助乘客。另外，會特別為此航次開設20R（往尖沙咀）和25R（往港鐵觀塘站）兩條特別路線。特別巴士服務每半小時可應付900人次 （二）穿梭巴士服務 繼續提供三條免費路線及會加班服務，接駁港鐵金鐘站及花園道纜車站，以及前往旺角的兩條服務路線維持不變；至於原先前往尖沙咀的路線，因上述設立往尖沙咀的20R新巴士路線，穿梭巴士會改為只往返西九文化區及港鐵九龍站。三條穿梭巴士服務每半小時可應付250人次 （三）的士服務 透過即時通訊系統作出預告和頻密提供實時資訊、加強電台廣播和向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券等