啟德郵輪碼頭｜碼頭交通明交營運商負責 3條免費穿梭巴士線取消

啟德郵輪碼頭早前有郵輪停泊，惟交通配套不足引來批評，政府隨後推出不同措施疏導旅客。文化體育及旅遊局、旅遊事務署今日(29日)向立法會提交的文件指出，政府認為不應長期介入碼頭的營運，並長期使用公帑處理郵輪乘客來往碼頭的交通安排。因此，隨著碼頭營運情況恢復穩定，政府會逐步將碼頭的交通管理和服務的加強安排，交回碼頭營運商或郵輪公司負責。明日(30日)起三條前往尖沙咀、金鐘及旺角的免費穿梭巴士服務，會改以優惠價格提供岸上行程和交通接駁服務。

7天的交通改善措施開支約59萬元

文件又指，政府會繼續審視第20R、22R及25R號巴士路線的付費安排，冀在短期內可以讓這些巴士服務恢復收費。此外，為進一步加強郵輪碼頭的公共交通配套，運輸署已安排第 20A 號專營巴士路線(啟德(德朗邨) -高鐵西九龍站)在本月28日延伸其總站至郵輪碼頭；並計劃於本年第四季開辦第20X號巴士路線(郵輪碼頭 –尖沙咀(循環線))。

文件又提到，本月9日至20日的7天交通改善措施的支出為約59萬元。政府會按與碼頭營運商簽訂的租約條款，以及過去的工作安排，決定各方最後應支付的開支。此外，亦會責成碼頭營運商加強統籌角色，與郵輪公司、交通服務營運商和接待郵輪乘客的旅行代理商等就每一個航次的上落船安排緊密溝通，「量身訂造」妥善的規劃和安排，包括確保足夠的交通服務，並向政府就每一個航次提交計劃及處理相應支出，例如自行承擔開支、向郵輪公司或乘客收取費用等。政府會引用租約條款，向碼頭營運商就交通安排訂立更具體的績效指標，確保改善措施能持續落實；亦會繼續按照租約條款，監察碼頭營運商的工作。