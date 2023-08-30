啟德郵輪碼頭｜葉劉淑儀：看不慣楊潤雄甩轆後 企圖諉過碼頭營運商

啟德郵輪碼頭因接待力不足，衍生亂象。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在報章撰文，點名批評指看不慣文化體育及旅遊局局長楊潤雄在郵輪碼頭「甩轆」後，企圖諉過碼頭營運商，指營運商經營10多年，理應知道郵輪到港會出現的問題。葉劉反問那麼這些年來，局長、旅遊事務專員等一系列官員，究竟有甚麼貢獻？因郵輪來港早有排期，專員絕對有充足時間聯絡營運商和船公司，查詢旅客資料，安排接駁交通等配套。

她續指，除了的士，其實只要安排幾條穿梭巴士綫送旅客前往就近港鐵站及熱門地區，體貼一些可送旅客一張遊客八達通，這麼簡單的安排只是常識，但旅遊事務署那麼多專員都想不出、做不到。她又指區區幾條接駁巴士綫，要勞煩政務司副司長卓永興牽動數十人召開2次統籌會議來「補鑊」，反問是否楊潤雄說的「事實證明香港絕對有能力、有方法接待好大型郵輪到港」。