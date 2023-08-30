啟德郵輪碼頭｜葉劉淑儀：看不慣楊潤雄甩轆後 企圖諉過碼頭營運商

啟德郵輪碼頭因接待力不足，衍生亂象。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在報章撰文，點名批評指看不慣文化體育及旅遊局局長楊潤雄在郵輪碼頭「甩轆」後，企圖諉過碼頭營運商，指營運商經營10多年，理應知道郵輪到港會出現的問題。葉劉反問那麼這些年來，局長、旅遊事務專員等一系列官員，究竟有甚麼貢獻？因郵輪來港早有排期，專員絕對有充足時間聯絡營運商和船公司，查詢旅客資料，安排接駁交通等配套。
她續指，除了的士，其實只要安排幾條穿梭巴士綫送旅客前往就近港鐵站及熱門地區，體貼一些可送旅客一張遊客八達通，這麼簡單的安排只是常識，但旅遊事務署那麼多專員都想不出、做不到。她又指區區幾條接駁巴士綫，要勞煩政務司副司長卓永興牽動數十人召開2次統籌會議來「補鑊」，反問是否楊潤雄說的「事實證明香港絕對有能力、有方法接待好大型郵輪到港」。
葉劉淑儀：啟德輕軌鐵路水上的士「得個講字」
葉劉淑儀批評時至今日，啟德輕軌鐵路及水上的士依然「得個講字」，碼頭商舖依然十室九空，經濟輻射效益近零，可見歷史是驚人的相似，但特區政府不曾汲取教訓，10年來沒怎樣改善郵輪碼頭的管理，也沒好好運用疫情空窗期來優化郵輪碼頭的配套。
葉劉淑儀表示，特區政府最初規劃啟德郵輪碼頭時，企圖複製海運碼頭的成功經驗，把啟德郵輪碼頭定位為旅遊景點，碼頭大樓設5,600平方米附屬商業區/購物商場，本身便是捉錯用神。海運碼頭位於尖沙咀，交通四通八達，本身已是成熟的遊客區；啟德郵輪碼頭偏處一隅，先天條件和人流難以相提並論，多年來碼頭大樓都相當冷清，酒樓商舖都「做唔起」。她認為打通啟德郵輪碼頭的交通運輸配套，遠比舉辦「香港手信市集」這些枝葉重要。而除了市集，當局可考慮以較相宜的租金或較靈活的條件，引入需要大量空間的攀石場、彈床場、溜冰場等，吸引年輕人及一家大小前往。
葉劉：啟德郵輪碼頭「甩轆」如連續劇
葉劉淑儀形容「啟德郵輪碼頭甩轆」像連續劇那樣，由8月初發酵至8月尾，「海洋光譜號」疫後首次訪港本屬喜事，誰料當日爆出「甩轆」醜事。而一個畫面勝過千言萬語，旅客怨聲載道的畫面瞬間傳遍大街小巷，一個小缺口便粉碎特區政府連月「Hello Hong Kong！」的努力，既諷刺又令人失望。立法會將召開特別會議，討論啟德郵輪碼頭問題，葉劉敦促楊潤雄及旅遊專員務必出席，接受議員質詢及問責。她指當初特區政府斥資逾82億興建郵輪碼頭，卻經歷十年浩劫，香港郵輪產業如何疫後重生，郵輪碼頭怎樣重新定位，是特區政府不能怠慢的工作。