啟德郵輪碼頭｜3免費穿梭巴士服務今起取消 的士司機歡迎稱生意有改善

啟德郵輪碼頭三條免費穿梭巴士路線今日（30日）起取消，首日交通暢順。有碼頭職員指示遊客去乘車，碼頭貼出不同交通工具的資訊，包括路線、班次及車資。來碼頭等客的的士司機仍然可取得50元石油氣現金券，上午時段碼頭有不少的士等候乘客，有的士司機表示，歡迎政府取消免費穿梭巴士的安排，認為取消免費巴士，對生意有幫助。

往來金鐘、旺角及尖沙咀的免費穿梭巴士取消，改以收費的岸上行程和交通接駁服務取代。免費交通餘下往返觀塘apm商場的穿梭巴士，以及城巴往返啟德站的22R線。旅遊事務署昨日向立法會提交文件，指政府會繼續審視城巴特別巴士線的付費安排，讓巴士服務恢復收費；運輸署亦會加強公共交通配套，包括研究在第四季開辦來往尖沙咀和郵輪碼頭的城巴20X號巴士路線。