啟德郵輪碼頭｜3免費穿梭巴士服務今起取消 的士司機歡迎稱生意有改善

啟德郵輪碼頭三條免費穿梭巴士路線今日（30日）起取消，首日交通暢順。有碼頭職員指示遊客去乘車，碼頭貼出不同交通工具的資訊，包括路線、班次及車資。來碼頭等客的的士司機仍然可取得50元石油氣現金券，上午時段碼頭有不少的士等候乘客，有的士司機表示，歡迎政府取消免費穿梭巴士的安排，認為取消免費巴士，對生意有幫助。
往來金鐘、旺角及尖沙咀的免費穿梭巴士取消，改以收費的岸上行程和交通接駁服務取代。免費交通餘下往返觀塘apm商場的穿梭巴士，以及城巴往返啟德站的22R線。旅遊事務署昨日向立法會提交文件，指政府會繼續審視城巴特別巴士線的付費安排，讓巴士服務恢復收費；運輸署亦會加強公共交通配套，包括研究在第四季開辦來往尖沙咀和郵輪碼頭的城巴20X號巴士路線。
的士司機：歡迎取消免費巴士 有旅客大讚交通安排妥善
的士司機李先生指，歡迎政府取消免費穿梭巴士的安排，指早前到碼頭載客，等候近一小時才有客上車：「梗係好啲啦，多啲客嚟唔洗等咁耐啦。」；另一名的士司機馬先生則指最重要方便到乘客，「我們是其次，我們進來都是有些冒險的精神才進來。」。
港人江先生表示，將乘搭的士到元朗，他大讚今日碼頭交通安排妥善：又稱有工作人員協助指示清晰，故幫助很大，「非常好，今日看見這樣的車輛就非常好。以前人多，的士又不進來。不是錢的問題，反正都去郵輪玩樂，最重要方便，一下船不用排隊、不用等，是不是很開心。