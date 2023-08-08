啟德郵輪碼頭｜5招疏導交通 增設4巴士路線 的士入碼頭載客獲50元石油氣現金券

郵輪海洋光譜號上周一連兩日訪港，停泊於啟德郵輪碼頭，惟碼頭附近交通配套不足，令遊客感到不便。多個政府部門及啟德郵輪碼頭營運商今日(8日)開會，並提出5項改善交通服務的措施。當中包括，明天(9日)起新增特別巴士路線22R，來往郵輪碼頭及啟德港鐵站。此外，增設3條免費穿梭巴士路線，來往熱門旅遊地點如天星碼頭等。的士服務方面，碼頭營運商會將向於碼頭載客之的士派發50元石油氣現金券。

增設4條特別巴士路線 來往啟德站及熱門旅遊景點

政務司副司長卓永興今日(8日)主持跨部門會議，與文化體育及旅遊局、運輸及物流局、旅遊事務署、運輸署、香港旅遊發展局和啟德郵輪碼頭營運商就啟德郵輪碼頭的交通接駁問題，商討改善措施，最後決定以5招應對問題。

首先，就公共巴士服務而言，運輸署會安排1條特別巴士路線22R，提供免費服務來往郵輪碼頭及啟德港鐵站。巴士路線22R明天將於上午9時15分至11時45分由啟德郵輪碼頭開往啟德港鐵站，並於下午3時至5時半由啟德港鐵站開往啟德郵輪碼頭。預計特別巴士服務能應付約2,100人次。

此外，增設3條免費穿梭巴士路線服務，接駁郵輪碼頭及熱門旅遊地點，包括尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及九龍港鐵站；金鐘港鐵站及花園道纜車總站；以及旺角染布房街。預計穿梭巴士服務可應付約500人次。