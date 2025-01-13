啟德醫院地盤冧棚架11人受傷　4危殆1嚴重 (多圖)

啟德一個地盤發生工業意外。位於承昌道的啟德醫院地盤，今日下午約4時一幅面積約60米乘20米的棚架突然倒塌，有工人被困在離地約5米上的棚架，消防高空拯救隊游繩而下，以吊床救下該名被困棚架上女工。警方和救援人員接報後趕至現場，意外共造成11人受傷，截至晚上9時有1男3女危殆、1名男子嚴重、1人情況穩定，他們分別在聯合醫院和伊利沙伯醫院留醫，其餘5人已經出院。

調派14輛消防車17輛救護車到場

消防處高級消防隊長陳振維稱，事發位置是樓高15層的啟德新急症醫院地盤，棚架倒塌後有一人被困棚架上。消防處接報後，共調派14輛消防車和17輛救護車、65名消防及救護人員到場，人員先把10名沒有被困的傷者帶到安全位置，然後由災難應變隊以抬床把被困棚架上的工人吊運到安全位置，過程歷時約1小時，另地盤有約70人自行疏散到安全地方。消防處救出所有傷者後繼續在場搜索，並拆去倒塌棚架，搜索後確認沒有其他人被棚架壓住或被困。

消防處高級救護主任陳家騏稱，傷者分別清醒被送往伊利沙伯醫院和聯合醫院救治，其中兩人骨折，其餘是身體多處擦傷。警方東九龍總區重案組高級督察李嘉偉指，現已接手調查這宗意外，檢視是否有人要為事件負上刑事責任，倒塌原因是調查方向之一。

蕭倩文促重新檢視竹棚安全

附近的啟德跑道區住宅「澐璟」地盤去年2月亦發生棚架倒塌意外，釀成兩死三傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨趕往現場了解後，認為今次也是同類型意外，又稱棚架倒下不外乎是不牢固，關注肇禍原因涉及物料或是有人改動過棚架等，又促請政府重新檢視竹棚安全問題，包括加強檢驗物料和監察，以及鼓勵工地多採用金屬棚架。

香港建造業總工會對這宗工業意外深表遺憾，已即時派員到意外現場和醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。工會理事長周思傑據現場觀察和引述現場工友稱，估計肇事原因與竹棚承重或懷疑地面有機器撞到棚架有關，強調真正原因有待政府部門調查。他又說，搭建玻璃幕牆可採用搭建鐵架或吊船等方式施工，相信會比在竹棚上施工安全。工聯職安健協會副主席葉偉明則直言，棚架是整幅塌下，即使工友有佩戴安全帶都很難確保安全，又促請政府就設計安全、工程物料等，檢討如何確保工友在安全環境下工作。