啟德醫院地盤巨型棚架倒塌 11傷4人危殆

啟德醫院地盤發生工業意外，一幅面積60米乘20米的巨型棚架，昨午近4時突然倒塌，一批正在棚架上工作的工人亦隨竹棚墮下。意外造成11人受傷，其中兩人骨折；截至昨晚9時有一男三女危殆、一名男子嚴重、1人情況穩定，他們分別留醫聯合醫院和伊利沙伯醫院，其餘5人已經出院。

事發地點為啟德新急症醫院一座樓高15層的建築，消防處高級消防隊長陳振維指，意外後有一名女工被困在離地約5米的棚架上，由災難應變隊以吊床救下，並安排其餘10名未有受困工友到安全位置，另地盤約70人自行疏散到安全地方。消防處救出所有傷者後繼續在場搜索，並拆去倒塌棚架，搜索後確認沒有其他人被棚架壓住或被困。

附近的啟德跑道區住宅「澐璟」地盤去年2月亦發生棚架倒塌意外，釀成兩死三傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨趕往現場了解後，認為今次也是同類型意外，又稱棚架倒下不外乎是不牢固，關注肇禍原因涉及物料或是有人改動過棚架等。香港建造業總工會對這宗工業意外深表遺憾，工會理事長周思傑據現場觀察和引述現場工友稱，估計肇事原因與竹棚承重或懷疑地面有機器撞到棚架有關，強調真正原因有待政府部門調查。

醫管局指，事發於新急症醫院地盤其中一棟大樓，工程承建商為中國建築工程(香港)，當時正進行幕牆後期工程，意外傷者受僱於地盤工程承建商，已被送往公立醫院治療。醫管局表示，會保留追究工程承建商責任的權利，並已敦促承建商嚴肅跟進、徹查事件成因和盡快提交報告。