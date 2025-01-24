啟德集運系統第三季招標 北都公路料2028年上馬

本港正籌建最少10個鐵路項目，其中4個為中型智慧綠色集體運輸系統項目。運輸及物流局長陳美寶透靈，啟德智慧綠色集體運輸系統爭取今年第三季公開招標，盼引入更多競爭，善用港鐵以外的市場力量，參考內地及海外做法，為工程訂立「通用標準」，但補充指政府與港鐵關係並無問題，形容港鐵屬好夥伴。至於原本預計約11億元的北都公路勘查研究，她稱工程預算將會下降，工程費用要「慳得一蚊得一蚊」。
政府正籌劃興建東九龍綫、啟德等中型集運系統項目。陳美寶昨與傳媒午宴時透露，港鐵是建造香港未來重要引擎，10條鐵路項目6個重鐵項目由港鐵負責；其餘4個項目就會公開招標，形容有競爭才有進步，市場有很多技術選擇，故不一定採用港鐵技術，盼善用港鐵以外的市場力量，按成本、營運回報、興建時間等，讓政府揀選最具競爭力的建議。當局會制訂招標需要列明的營運、規管架構通用要求，望與國家標準對接。
被問及是否避免港鐵獨大，她強調港鐵是政府「好夥伴」，交流非常密切。她又對港鐵有三個期盼，包括加大力度壓縮成本、開拓非票務收入來源，以及融資方面多元化。對於港鐵有意發債應付工程開支，政府作為大股東會一起探討；又認為港鐵是上市公司，推進鐵路項目有空間控制成本，亦可投資沿線以外的項目。
至於正計劃興建貫通北部都會區、全長23公里的北都公路，政府去年曾提出申請逾11.3億元作前期勘查研究，陳美寶指，會削減一定幅度開支，包括透過引入無人機等科技減少勘查所需的「鑽挖」開支，亦將部分路段改為不行隧道「本來2公里長，減到0.5公里」，控制成本、降低申請撥款金額；目標2027年招標，2028年展開工程，分階段上馬。陳美寶強調工程費用要「慳得一蚊得一蚊」，「但基建不能停，要路通財通，才能帶動地區發展」，並指作為香港經濟發展新引擎的北都公路亦不能拖慢，「要有大局觀優次易見」。
至於年內提交規管網約車平台立法建議，陳美寶稱未必為發牌數目設限，強調要符合三大要求才會獲發牌，包括做到便捷和安全叫車，提供渠道讓乘客反饋評價，亦要確保服務到位。她理解的士業界有不同意見，強調不能窒礙現有服務，公眾尤其是旅客對點對點服務有需求。