啟德集運系統第三季招標 北都公路料2028年上馬

本港正籌建最少10個鐵路項目，其中4個為中型智慧綠色集體運輸系統項目。運輸及物流局長陳美寶透靈，啟德智慧綠色集體運輸系統爭取今年第三季公開招標，盼引入更多競爭，善用港鐵以外的市場力量，參考內地及海外做法，為工程訂立「通用標準」，但補充指政府與港鐵關係並無問題，形容港鐵屬好夥伴。至於原本預計約11億元的北都公路勘查研究，她稱工程預算將會下降，工程費用要「慳得一蚊得一蚊」。

政府正籌劃興建東九龍綫、啟德等中型集運系統項目。陳美寶昨與傳媒午宴時透露，港鐵是建造香港未來重要引擎，10條鐵路項目6個重鐵項目由港鐵負責；其餘4個項目就會公開招標，形容有競爭才有進步，市場有很多技術選擇，故不一定採用港鐵技術，盼善用港鐵以外的市場力量，按成本、營運回報、興建時間等，讓政府揀選最具競爭力的建議。當局會制訂招標需要列明的營運、規管架構通用要求，望與國家標準對接。