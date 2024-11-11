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2024-11-11 17:19:16

啟德集體運輸系統車廠選址跑道區　設施所需空間視乎系統整體規模

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啟德運輸系統擬建的車廠用地位於啟德郵輪碼頭西面(紅箭嘴範圍)，用地呈長方型而地勢平坦。(資料圖片)

啟德運輸系統擬建的車廠用地位於啟德郵輪碼頭西面(紅箭嘴範圍)，用地呈長方型而地勢平坦。(資料圖片)

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政府擬在啟德興建智慧綠色集體運輸系統，連接啟德跑道區至港鐵啟德站，路線覆蓋啟德郵輪碼頭、跑道區住宅帶、都會公園、啟德體育園一帶。運輸及物流局表示，啟德運輸系統擬建的車廠用地位於啟德郵輪碼頭西面，用地呈長方型而地勢平坦。

擬建的啟德智慧綠色集體運輸系統走線曝光。(土木工程拓展署文件截圖) 啟德智慧綠色集體運輸系統擬建走線曝光，模擬圖顯示系統在啟德郵輪碼頭外設有車站。(土木工程拓展署文件截圖) 啟德智慧綠色集體運輸系統模擬圖顯示，其路軌會高於現有的啟德空中花園。(土木工程拓展署文件截圖) 啟德智慧綠色集體運輸系統計劃以高架模式運行，較現有的啟德空中花園高。(資料圖片) 啟德智慧綠色集體運輸系統會連接跑道區一帶住宅。(資料圖片)

車廠內設有多項設施

運輸及物流局向立法會鐵路事宜小組委員會提交補充資料指，啟德和東九龍智慧綠色集體運輸系統都需要在沿線各設置一座車廠，廠內會設有多項設施，包括訊號系統、供電及充電設施、車輛停泊處、維修保養配置和控制中心等。當局稱，這些設施所需空間視乎擬採用的系統及其整體規模，如需停泊車輛數目等。

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布局受用地限制影響

當局續指，車廠布局在滿足營運需要之外，亦受用地限制的影響，如用地限制和與車廠用地物業發展的銜接等。啟德運輸系統擬建的車廠用地位於啟德郵輪碼頭西面，用地呈長方型而地勢平坦；東九龍智慧綠色集體運輸系統的車廠則擬於馬游塘興建，該地地形呈不規則形狀，地勢相對陡斜。

擬建的啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里、單程行車時間約10分鐘，大部分路段均位於現有的承豐道上方，走線與現有城巴22D、22R線相類似。運輸及物流局與土木工程拓展署早前共就項目接獲30份意向書，來自本地、內地及海外的公司。

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