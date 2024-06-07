啟德青年運動場完成鋪草坪 首次採用「即鋪即用」技術可靈活更換

啟德體育園區內的青年運動場已完成草坪鋪設工程，成為全港首個採用「即鋪即用」技術的公眾運動場。園方表示，草坪符合國際級標準，混合真草與人造草，適合香港氣候，而且耐用性強，可靈活更換，方便維修保養。

草坪系統「即鋪即用」符合國際標準

啟德體育園營運經理范偉華表示，「即鋪即用」技術，並非在運動場直接種草，而是先在珠海苗圃種植，在草毯上加培植砂，然後將95%百慕達草和5%人造草混合，令草坪更堅固耐用，經過10至12星期培植，當草坪完全成熟後，技術團隊會進行收割，變成每卷厚約40毫米，寬1.2米，長10米的草卷，即日運到本港，鋪設在運動場內大約8千平方米的場地，全場用了大約650卷草，工程於3至4日完成。