啟德體育園主場館初七辦5萬人演練　首次開天幕環保署測音量水平

啟德體育園主場館周二將再次舉行演練，當日預計有5萬人參加演練，包括約4.4萬名公務員，以及其他政府僱員及社區團體成員。今次主場館將首次打開天幕舉行活動，環保署將派出專責人員監測音量水平，以確保達至可接受程度。

翌日要上班助測試短時間消化人流能力

主場館當日舉行的是港超聯U-22聯賽，由傑志對北區。當日演練將會分3階段進行，觀眾自行選擇交通工具到場後，晚上6時開始測試正常安檢及驗票程序，其後約8時便會模擬突發事件，包括小型火警。至晚上約10時賽事完結後，觀眾可自行選擇交通工具離場。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴表示，今次演練日子安排在翌日需要上班的平日而非周末，預計完賽後觀眾會立即離開園區，有助測試短時間內消化人流的能力。他又說，環保署之後會分析收集到的音量數據，協助日後改善相關工作。體育專員蔡健斌稱，當晚賽事會用盡看台所有觀眾席，又提醒測試賽將繼續禁止攜帶水樽入場。

4.4萬公務員演練「車馬費」開支涉數百萬元

周一鳴又說，約4.4萬名參與演練公務員的每個所屬部門，均會安排補償或調配人手，當局希望透過演練知道未來交通安排和附近配套設施等，好好準備啟德體育園開幕，長遠對香港整體有效益，不應只看目前每次約數百萬元公務員「車馬費」開支。他透露，本月16日會在園區3個不同地方舉行大型演練，預計有超過5萬人參加。