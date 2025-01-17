啟德體育園主場館周六首辦演唱會 1.8萬人入場 籲用公交通工具

啟德體育園主場館將於周六舉行大型慈善演唱會，首次在主場館測試非體育活動，預計將有1.8萬人場，當日會有4,000名觀眾於主場館內草坪及地面範圍參與，以模擬主場館日後上演大型活動的情景。當局重申入場前須先完成安檢，長雨傘、空水樽亦不能帶入場；預料開場及散場會是人流高峰期，呼籲市民盡量使用公共交通工具。 可以容納5萬人的啟德體育園主場館，月初舉行大專七人欖球賽作為首場測試賽。周六將舉行的首場慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，獲滙豐贊助，受惠機構為香港公益金。演出者包括馮允謙、Dear Jane、Cloud雲浩影及Jace陳凱詠等。

傍晚6時開場 7時半完結 1.8萬張門票由主辦方及贊助商分發，不設現場售票。演唱會下午4時起開放入場，傍晚6時開始，約晚上7時半完結。當日將開放3個主場館出入口，進入草坪及地面範圍需用G閘口入場，廂房觀眾則由J閘口入場。入場人士須先經過安檢，長傘、外來食品和飲品、專業攝影器材，以及水樽等不能帶入場，燈牌尺寸亦有規定(不能超過38厘米乘20厘米乘30厘米)，入場人士應預留足夠時間。

體育專員蔡健斌指，當日會有4,000名觀眾於主場館內草坪及地面範圍參與，模擬主場館日後上演大型活動的情景。主辦單位特別安排約180張贈券，供預先登記的輪椅使用者免費入場，會由職員陪同入場。

至於大幕會全程關閉，以測試音響設施。就啟德體藝館上月舉行演唱會，有入場觀眾反映音響質素有待改善，被問及周六演唱會音響問題，蔡健斌稱，場館的音響設施主要設計作廣播，如體育活動賽事的廣播，「若做一個認真的演唱會，主辦單位基本上台、燈、聲，包括音響系統都是自己帶來。他們考慮過音效後，當然用自己的音響器材，自己調校以得到最好效果，所以選擇關閉天幕測試效果。」 主場館當日不會向公眾提供停車位或上落客位，另外加開宋皇臺道巴士及的士上落客區。考慮開場及散場會是人流高峰期，運輸署安排3條特別巴士路線、共約15輛巴士提供服務，包括經觀塘到將軍澳、經太子到旺角，以及經灣仔到中環的路線。港鐵亦加密相關列車班次，由5至6分鐘縮短至3至4分鐘，每小時12班雙向列車。