啟德體育園主場館外牆面板完成安裝 建造完工85% 料明年啟用

耗資約300億元、自2019年開始動工的啟德體育園，至今已近5年。體德體育園昨宣布，園方主場館外牆所有面板已完成安裝，而建造工程已基本完成約85%，整個項目亦已進入最後施工階段，料各主要設施將於今年年底前竣工，並於明年啟用。

據園方介紹，主場館以「東方之珠」為設計主題，其多層立面的表面由約27,000塊不同形狀的三角形鋁質面板組成，呈現出幻彩藍、耀目紫和閃爍銀等多種色彩，增添獨特視覺效果。項目團隊採用數碼化科技，將所有關於外牆工程的元素，包括外部結構、三角形面板的尺寸、各項所需組件如玻璃幕牆、外牆 LED燈飾等，事先納入建築信息模型(BIM)中進行數據分析及驗證。經過多次修正及微調三角形面板的實際尺寸及安裝位置後，最終將原需超過47,000多塊三角形面板組成的外牆，減省至約27,000塊。