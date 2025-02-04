啟德體育園主場館晚上辦開天幕大型演練　有工作人員按座位分流觀眾安檢

啟德體育園主場館今晚舉行預計5萬人參與的第五次大型演練，包括約4.4萬名公務員，場內上演的是港超聯U-22聯賽傑志對北區，觀眾在約下午5時45分起可以進場，供測試正常安檢及驗票程序。今次是場館首個打開天幕舉行的活動，環保署期間會派員監測音量水平。

安檢櫃位入場流程暢順

主場館外設有多個安全檢查的閘口，入場者需將隨身物品打開予工作人員檢查。現場有大量工作人員指示入場位置和解釋入場流程，其後會根據入場者座位分流，指示到鄰近的閘口作安全檢查。《am730》現場所見，入場流程大致暢順，巿民完成安檢後可迅速入場，閘口開放初期未有出現阻塞情況，大部分時間都毋須排隊。

首次參與演練的巿民謝小姐表示，從港鐵宋王臺站步行至啟德體育園的距離不遠，形容沿路指示清晰、容易找到場館，又指主場館外觀漂亮，相當期待今晚場館首次打開天幕舉行活動。