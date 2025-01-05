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2025-01-05 22:12:16

啟德體育園主場館首場測試賽 球員讚設施好 觀眾指氣氛佳

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體育專員蔡健斌指全日逾萬人入場。(蘇文傑攝)

體育專員蔡健斌指全日逾萬人入場。(蘇文傑攝)

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啟德體育園主場館今日(5)舉辦首場測試賽，為「中國香港大專體育協會七人欖球賽」，歷時約6小時，合共舉辦約20場賽事。有球員讚賞場內的設施佳，亦有觀眾認為氣氛不俗。

啟德體育園主場館舉行欖球測試賽　觀眾稱期待入場看比賽 (多圖)

觀眾希望食物熱一些

居於啟德附近的程生和程太帶着小朋友一同入場觀看，感受場內的熱烈氣氛。程生表示，場內不斷有人歡呼，氣氛頗佳；主場館亦十分新淨和舒服。雖然不能攜帶飲品和食品入場，但程生指場內設飲水機，入場就能裝水，「而且BB車也能推進來」，十分方便。

陳小姐和朱小姐專程前來支持所屬院校的隊伍。二人均認為場內氣氛不俗，場館的視野也很佳。她們也購買了食物，包括肉桂條和爆谷。二人認為食物味道不錯，但可以「更熱一些」。

旅遊業促進會總幹事崔定邦指，今次是首次正式在啟德體育園主場館看比賽。他形容感覺「好正」，又指食物的價格不算太貴，「是旅遊場地，始終要賺錢」；自己就品嘗了雞髀，笑指味道「稍淡」，希望稍作改善。崔定邦又指，啟德體育園除了是比賽及表演場地，也是一個旅遊景點，希望即使平日沒有比賽，也可考慮開放予旅客參觀，促進旅遊業發展。

有比賽球員指場地的質素頗高，包括草地質素和設施都不錯。亦有球員認為熱身場地和廁格不夠，希望改善。

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程生和程太帶小朋友觀賽。(蘇文傑攝) 陳小姐(左)與朱小姐為校隊打氣。(蘇文傑攝) 蔡健斌(中1)指測試賽符合預期。(蘇文傑攝) 崔定邦希望體育園可以開放予遊客參觀。(蘇文傑攝)

蔡健斌：測試賽整體符合期望

體育專員蔡健斌賽後會見傳媒時表示，合共逾10,200人次入場，較預期稍高，最高峰時場內大約7,000人逗留。他指，今次測試賽整體符合期望，包括人群管理和觀眾進出場等，都令人滿意。

對於關閉天幕，蔡健斌稱是為了測試天幕關閉時，會場的氣氛、音樂廣播系統符合期望與否，而測試的效果令人滿意。

蔡健斌表示，主場館本月18日會舉行一場測試音樂會，料有1.8萬人參與；2月亦會有壓力測試，希望到時測試時用盡主場館的容量，為啟德體育園今年第一季開幕做好準備。

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