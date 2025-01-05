啟德體育園主場館首場測試賽 球員讚設施好 觀眾指氣氛佳

啟德體育園主場館今日(5日)舉辦首場測試賽，為「中國香港大專體育協會七人欖球賽」，歷時約6小時，合共舉辦約20場賽事。有球員讚賞場內的設施佳，亦有觀眾認為氣氛不俗。

觀眾希望食物熱一些

居於啟德附近的程生和程太帶着小朋友一同入場觀看，感受場內的熱烈氣氛。程生表示，場內不斷有人歡呼，氣氛頗佳；主場館亦十分新淨和舒服。雖然不能攜帶飲品和食品入場，但程生指場內設飲水機，入場就能裝水，「而且BB車也能推進來」，十分方便。

陳小姐和朱小姐專程前來支持所屬院校的隊伍。二人均認為場內氣氛不俗，場館的視野也很佳。她們也購買了食物，包括肉桂條和爆谷。二人認為食物味道不錯，但可以「更熱一些」。

旅遊業促進會總幹事崔定邦指，今次是首次正式在啟德體育園主場館看比賽。他形容感覺「好正」，又指食物的價格不算太貴，「是旅遊場地，始終要賺錢」；自己就品嘗了雞髀，笑指味道「稍淡」，希望稍作改善。崔定邦又指，啟德體育園除了是比賽及表演場地，也是一個旅遊景點，希望即使平日沒有比賽，也可考慮開放予旅客參觀，促進旅遊業發展。

有比賽球員指場地的質素頗高，包括草地質素和設施都不錯。亦有球員認為熱身場地和廁格不夠，希望改善。