啟德體育園主場館3月1日正式開幕　今晚舉行測試賽演練模擬電池起火 (多圖)

啟德體育園主場館將於3月1日正式開幕。文化體育及旅遊局晚上在社交網站宣布，主場館於下月1日正式開幕，形容場地將成為國際級體育盛事及大型文娛活動的首選。同一時間，主場館正舉行約5萬人參與的第五次大型演練，包括約4.4萬名公務員，場內上演的是港超聯U-22聯賽傑志對北區，觀眾約下午5時45分起可以進場，供測試正常安檢及驗票程序。今次是場館首個打開天幕舉行的活動，環保署期間會派員監測音量水平。 足球賽事大約晚上9時50分完場，看台上的觀眾有序地魚貫離場，場內有工作人員指示離開方向及位置，過程大致順暢，不過離開場館後人潮未能及時散去，出口處略為擠擁。賽事期間，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、常任秘書長沈鳳君，以及旅遊事務專員張馮泳萍、體育專員蔡健斌等都有入場視察。 ▼賽場上演港超聯U-22聯賽▼

安檢櫃位入場流程暢順 主場館外設有多個安全檢查的閘口，入場者需將隨身物品打開予工作人員檢查。現場有大量工作人員指示入場位置和解釋入場流程，其後會根據入場者座位分流，指示到鄰近的閘口作安全檢查。《am730》現場所見，入場流程大致暢順，巿民完成安檢後可迅速入場，閘口開放初期未有出現阻塞情況，大部分時間都毋須排隊。 首次參與演練的巿民謝小姐表示，從港鐵宋王臺站步行至啟德體育園的距離不遠，形容沿路指示清晰、容易找到場館，又指主場館外觀漂亮，相當期待今晚場館首次打開天幕舉行活動。到場視察的保安局局長鄧炳強指，今次演練較以往有改進，例如場外垃圾桶變得更大，方便觀眾入場前棄置手中垃圾。他又稱，雖然入場人數多，但整體情況暢順，而今晚場館是首次打開天幕演練足球比賽，他說將進行不同場景測試，同時會模擬有人打架、身體不適等突發情況。 ▼觀眾傍晚起陸續進入場館▼

模擬流動充電池起火冒煙 演練首個場景涉及手提電話流動充電池起火，模擬有人於場館酒吧付款期間，發現背包內的充電池起火並冒出白煙，他隨即將背包掉向遠處，手部因而被燒傷。場地工作人員發現男子受傷後，立即通知場地控制中心並報警求助，消防員及救護員隨即到場，分別撲滅火種及為傷者進行傷口處理，然後將傷者抬上擔架，送上救護車。事件經特別項目經理評估後，確認活動不受影響，可繼續進行。 賽事又模擬有人爭執，一名觀眾因情緒高漲與球員發生口角，並離開看台欲跟隨球員及將手中垃圾丢向球員，該名觀眾模擬打算進入球員通道範圍，但隨即被場館保安制止，工作人員其後通知場館控制室並報警，男子最終被警方帶走，活動未受影響。 主場館上蓋開合需時約30分鐘 就主場館今次首次打開上蓋舉行活動，啟德體育園表示，主場館的可開合式上蓋結構及主鋼桁架，由1.5萬噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米，兩邊開合式上蓋就重逾4,800噸，每側上蓋由8重型鐵路技術設計的路軌車，即轉向架支撐，並由4約71毫米粗的鋼纜所驅動。為確保開合式上蓋運作的安全性與可靠性，啟德體育園指系統具備固定式鎖掣及獨立軌道制動器，開啟或閉合過程需時約30分鐘，而每次開合前都會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。 ▼模擬有電池起火及有人投擲物品▼

▼啟德體育園主場館年初起舉行測試賽▼