啟德體育園兩場館共同演練 1.2萬人參與模擬火警 疏散程序

啟德體育園的青年運動場和啟德體藝館昨首次共同進行演練，約1.2萬人參與；同時亦測試逾萬人離場，分別乘坐港鐵、巴士及的士疏散情況。當局指測試效果大致理想及暢順，達到期望的目標。
演練在昨午3時半起開始，其中體藝館安排7,000人入場，青年運動場則有5,000人。演練除包括進場驗票及安檢外，還模擬有保安發現無人認領可疑行李、須封鎖現場，警方派出爆炸品搜索犬檢查行李箱，確認安全後將行李交還保安處理。
逾萬人步行至啟德站測承載力
今次測試亦首次模擬青年運動場火警，5,000人要分批疏散，連同體藝館共12,000人一同離場。當局在土瓜灣近宋皇臺道新增露天特別巴士及的士上落客區，警員、民安隊及巴士公司負責引導演練人士疏散，逾1,000人搭巴士或的士離開。其餘經步行前往港鐵啟德站，乘搭一個站到宋皇臺站，返回場館後再離開。局方期望測試場館和周邊設施的承載能力。
政務司長陳國基、保安局副局長卓孝業、新上任的運輸及物流局長陳美寶和文化體育及旅遊局長羅淑佩等到場視察。
陳國基表示，會繼續帶領跨部門工作小組，督導和統籌各項籌備工作，爭取時間繼續舉行更多不同類型的測試，確保市民熟習體育園的各項交通和配套安排，令體育園能在明年第一季順利啟用。
負責測試的警務處秀茂坪警區指揮官謝翠思稱，逾萬人同一時間利用啟德地鐵站，少於30分鐘便可以消化相關人流，效果非常良好。行動部高級警司陳憲鈞指，今次測試模擬青年運動場發生火災，聯同消防處須作大型緊急疏散，觀眾能短時間內疏散到安全地方，效果良好。