啟德體育園兩場館共同演練 1.2萬人參與模擬火警 疏散程序

啟德體育園的青年運動場和啟德體藝館昨首次共同進行演練，約1.2萬人參與；同時亦測試逾萬人離場，分別乘坐港鐵、巴士及的士疏散情況。當局指測試效果大致理想及暢順，達到期望的目標。

演練在昨午3時半起開始，其中體藝館安排7,000人入場，青年運動場則有5,000人。演練除包括進場驗票及安檢外，還模擬有保安發現無人認領可疑行李、須封鎖現場，警方派出爆炸品搜索犬檢查行李箱，確認安全後將行李交還保安處理。