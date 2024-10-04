啟德體育園兩月三度漏水 政府：無礙施工進度

預計明年首季啟用的啟德體育園，8月初和上月底測試期間曾發生3宗喉管漏水個案，引致室內部分位置積水。園方回覆本報查詢指，承建商在測試期間發現部分喉管漏水，已按照既定程序即日完成執修，現時各項水管裝置均正常運作，整體項目施工進度不受影響。

啟德體育園表示，承建商提供的資料顯示，主場館的水管裝置在未完工前進行一系列測試，以確保供水系統的安全和可靠，其間發現部分喉管漏水。

完工後會全面嚴格查收

園方又指，園內主要設施的工程已進入最後建設階段，承建商將就各項設施及系統持續進行測試。園方重申，已要求承建商須確保工程質素，在各工程項目完成後，亦會與工程顧問進行全面及嚴格的檢查及驗收，確保質素達到合約要求水平。