啟德體育園八成商舖已出租 鄧家彪料聖誕開業

啟德體育園明年開幕啟用，主場館可容納5萬人，英國殿堂樂隊Coldplay官網日前公布將於明年4月在體育園區「開騷」。立法會一個小組委員會昨到啟德體育園視察，委員會主席鄧家彪透露，八成商舖已出租，預計12月聖誕檔期前開業，園方正研究可否仿效紅館，設立特定的巴士路線接載觀眾，希望當局盡快將全盤測試計劃的細節對外公布。
鄧家彪指，對啟德體育園整體施工進度有信心，主場館已安裝座椅，亦設有完善的音響裝置及大型LED屏幕，形容為「似模似樣」，並樂見成果。
鄧家彪指，政務司長陳國基協調啟德體育園運作，包括噪音、人流管理和疏散測試，政府亦承諾將會進行5次大型測試或演練，確保體育園能運作暢順。他說，場館有3個主要通道疏導人流，園方正研究可否仿效紅館，設立特定的巴士路線接載觀眾，希望當局盡快將全盤測試計劃的細節對外公布。他引述園方表示，啟德體育園有八成商舖已出租，預計12月聖誕檔期前開業，期望園內約100個商舖能帶來經濟效益。
工程界議員盧偉國表示，經過實地視察人流疏散的路線，認為相關設計考慮周詳，部分更是有蓋路段，能夠容納的行人數量相當多，用來疏散觀眾的道路空間亦比香港大球場疏散觀眾多。但他認為不少觀眾會使用鄰近的宋皇臺和啟德站，呼籲港鐵配合人流疏散措施，有必要時應安排專車，以免人群擠塞於港鐵站。
港鐵回應指，公司在香港的大型活動，例如煙花匯演、年宵花市等，均透過相關單位的協調，在有需要時盡量加強服務，或作人流管理安排。作為啟德體育園附近社區的交通配套之一，港鐵一直與相關部門和啟德體育園有限公司保持溝通，並將全力配合，與各持份者一起支持香港舉辦各類盛事。就未來啟德體育園有限公司將舉辦的不同類型及性質的活動對服務和車站各類人流安排的需求，港鐵會配合整體計劃作出安排。