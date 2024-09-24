啟德體育園八成商舖已出租 鄧家彪料聖誕開業

啟德體育園明年開幕啟用，主場館可容納5萬人，英國殿堂樂隊Coldplay官網日前公布將於明年4月在體育園區「開騷」。立法會一個小組委員會昨到啟德體育園視察，委員會主席鄧家彪透露，八成商舖已出租，預計12月聖誕檔期前開業，園方正研究可否仿效紅館，設立特定的巴士路線接載觀眾，希望當局盡快將全盤測試計劃的細節對外公布。

鄧家彪指，對啟德體育園整體施工進度有信心，主場館已安裝座椅，亦設有完善的音響裝置及大型LED屏幕，形容為「似模似樣」，並樂見成果。