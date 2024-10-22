啟德體育園周日舉行首場測試賽 楊潤雄：已制定離場交通方案

啟德體育園將於明年首季開幕，其活動的人流和交通安排備受關注。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，將會陸續舉辦多場測試賽，料正式啟用前可有逾20萬人次參與；又指局方已制定離場的交通安排。此外，局方將於本年內公布《旅遊業發展藍圖2.0》，他指，香港具特色的景點眾多，需要政府與各界共同努力，吸引旅客並帶動經濟。

啟德體育園啟用在即，外界關注活動或賽事後的交通安排。楊潤雄昨在電台節目表示，主場館涉及5萬名觀眾，要小心處理人流安排，例如公共交通的配合、散場的人流走向等，當前最重要是做好測試賽。而最快的測試賽會於周日在啟德體育園副場公眾運動場上演，為香港女子青年軍的足球友賽，約容納一千名觀眾。楊潤雄表示，最初會由數千人開始測試，隨後會逐漸增加，料稍後總測試人數會達20萬。