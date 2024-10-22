啟德體育園周日舉行首場測試賽 楊潤雄：已制定離場交通方案

啟德體育園將於明年首季開幕，其活動的人流和交通安排備受關注。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，將會陸續舉辦多場測試賽，料正式啟用前可有逾20萬人次參與；又指局方已制定離場的交通安排。此外，局方將於本年內公布《旅遊業發展藍圖2.0》，他指，香港具特色的景點眾多，需要政府與各界共同努力，吸引旅客並帶動經濟。
啟德體育園啟用在即，外界關注活動或賽事後的交通安排。楊潤雄昨在電台節目表示，主場館涉及5萬名觀眾，要小心處理人流安排，例如公共交通的配合、散場的人流走向等，當前最重要是做好測試賽。而最快的測試賽會於周日在啟德體育園副場公眾運動場上演，為香港女子青年軍的足球友賽，約容納一千名觀眾。楊潤雄表示，最初會由數千人開始測試，隨後會逐漸增加，料稍後總測試人數會達20萬。
此外，局方計劃本年內公布《旅遊業發展藍圖2.0》，楊潤雄表示，香港有眾多具特色的景點，要多加發掘；政府與不同界別需要共同努力，吸引更多旅客，從而帶動經濟。
今年訪港郵輪數目超去年
施政報告亦提及，在公布《藍圖2.0》時會一併公布郵輪旅遊發展行動計劃。楊潤雄表示，今年訪港郵輪數目已超越去年，並接近疫情前水平，當局會繼續循相關方向著手。至於新加坡在淡季期間仍有47艘郵輪靠岸，數目較香港多70%，楊潤雄稱，郵輪公司在5至8月傳統風季一般不會冒險，未必安排郵輪來港，不宜直接與新加坡比較。
楊潤雄又稱，現時啟德郵輪碼頭每年有約20場會議或展覽，部分只邀請業內專業人士參與，公眾未必了解相關使用情況；當局會研究善用資源，舉辦更多會展活動。
推動賽馬旅遊方面，楊潤雄表示，政府與馬會初步均有意願推廣賽馬作為旅遊選項，吸引更多海外馬主帶同馬匹或其他愛好者訪港。至於有否考慮撤銷18歲以下不准進入馬場的限制，他稱會詳細考慮，但強調不能所有事情都毫無限制，要實事求是。馬會稱正與局方探討相關安排。