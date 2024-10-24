啟德體育園周日賽事3時開放入場　呼籲觀眾經宋皇臺站步行5分鐘前往 (多圖)

啟德體育園周日賽事3時開放入場 呼籲觀眾經宋皇臺站步行5分鐘前往(鍾式明攝)

啟德體育園青年運動場周日將舉行首場測試賽，預計有1,000名觀眾入場，場內將設有外賣餐飲服務。體育專員蔡健斌表示，當日賽事下午4時半開始，場地開賽前90分鐘，即下午3時會開放予觀眾入場，同時呼籲公眾乘搭港鐵經宋皇臺站D出口進場，步行時間約5分鐘。

料正式啟用前逾十萬人次參與測試 青年運動場的足球場草坪已經完成鋪設，在啟德體育園周日開始一連串演練活動時，各場地部分內部裝修工程會繼續進行，包括料下月完成的足球場草坪外圍田徑跑道鋪設工程，預計年底前完成所有裝修。 啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成指，未來數個月會持續舉辦測試活動，直至明年首季正式啟用，希望透過不同演練測試場地設施、人群管理、票務等運作，未來觀眾數目將會循序漸進增加，測試人群疏散的安排，估計在正式啟用前累計有十多萬人次觀眾參與過測試活動。青年運動場下月會舉行欖球比賽，預計入場人次有3,000。

散場可步行至太子道東搭巴士 園區主場館可容納5萬名觀眾，鄧竟成表示觀眾可循數個途徑離開主場館，包括體育大道、行人天橋「西橋」等，形容有關路面闊落，同一時間可容納2萬至3萬人，又稱沿途會設有指示引導觀眾離開，例如前往不同港鐵站。他續指，觀眾亦可選擇經行人隧道就步行至太子道東近富豪東方酒店的巴士站，但不鼓勵觀眾乘搭的士或私家車到場，相關車輛的建議上落客區為宋皇臺站D出口附近的世運道。 《am730》記者分別測試由青年運動場往返就近的兩個港鐵屯馬綫車站，往返宋皇臺站D出口和啟德站D出口分別需要約5分鐘和14分鐘，沿路已掛起大型橫額指示前往啟德體育園的方向。

政府擬傚紅館設散場巴士 鄧竟成提到，當主場館有5萬名觀眾時，會與警方、港鐵和巴士營辦商保持緊密聯絡，確保離場安排有序、安全進行。除現有的港鐵和巴士路線，他透露政府正主導巴士營辦商開辦類似香港體育館「R線」的特別散場路線，為入場觀眾提供多一些交通選擇，現正研究上客位置。 啟德體育園的場館被承啟道「一分為二」，鄧竟成坦言日後有活動時不想封路，「封得多就影響周邊居民生活。」他又指，當場地正式啟用時觀眾在賽事結束後毋須急於離開，場館附近設有面積達70多萬呎、設有零售與餐飲的啟德零售館。