啟德體育園周日辦1.2萬人壓力測試　園區外闢上落客區增6條散場巴士

啟德體育園周日將舉行首次涉及兩個場館的壓力測試，約1.2萬名公務員和地區人士分別會進出青年運動場和啟德體藝館，並安排人群同時經港鐵啟德站或附近的特別巴士及的士上落客區乘車離開。體育專員蔡健斌表示，測試範圍、人數和各種安排等都會循序漸進，重申現時主要鼓勵前往體育園的公眾選用港鐵。

測試賽翌日下午園區就會再次舉行壓力測試，與上次只針對青年運動場不同，今次除安排5,000人扮演青年運動場的觀眾，亦會善用體藝館前一日安排好的布局，安排7,000人使用體藝館，參與的1.2萬人除政府僱員外，還有啟德地區人士和青年制服團隊成員等。

最多可容納1萬名觀眾的啟德體藝館，在壓力測試的前一日，即周六會舉行場館首場賽事，以三面看台的布局當日最多可坐7,000名觀眾。這場籃球測試賽預計會有2,000名觀眾入場，不設即場售票和劃位，觀眾最早開賽兩小時前可進場。蔡健斌稱，當日會啟用6至8個安檢閘口，並會按需求增加，又提醒沒有隨身袋的觀眾可以使用特快通道，鼓勵觀眾輕裝入場。

模擬場館起火測試付費上巴士

壓力測試今次繼續分成數個階段，下午3時半開始的首階段會測試1.2萬人接受安檢、驗票程序和入場到指定位置就座，下午5時15分就會進行模擬青年運動場起火等情景演習，安排觀眾按指示疏散到指定地方。下午5時45分大會將要求各參與人士乘車離開，包括1萬人到港鐵啟德站乘搭屯馬綫到宋皇臺站，然後返回兩個場館，另有1,000人會到相距場館約250米的全新特別巴士線及的士上落客區，分別乘搭6條「ST」特別巴士路線或15部的士離開，之後在原地下車返回場館，其間亦要模擬上巴士付費程序。

測試最後階段會在晚上6時45分安排所有參與者離開，他們可自行選擇離場方式，包括乘搭前往旺角或觀塘的散場巴士。警務處行部高級警司陳憲鈞指，活動主要目的是測試跨部門就突發事件的協作能力、緊急疏散計劃和特別巴士或的士上落客區的安排等。警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩提到，大型活動要有效有序就必須依賴大型運輸工具，但都明白市民有不同需要，因此加入不同公共交通。

港鐵站預先貼大型活動資訊

政府和港鐵在啟德體育園舉行壓力測試前，會預先通知當區居民，港鐵亦已吸取上次經驗，預先在車站張貼將舉行的大型活動資訊。運輸署首席運輸主席尹柏恩稱，體育園日後舉辦大型活動都會設有特別巴士服務，今次旨在檢視多條巴士線同時上客的安排和車站運作情況，新設的上落客區在沒有活動的時候，會提供多個錶位供商用車停泊。