啟德體育園周日首辦測試賽 實測宋皇臺站行5分鐘直到

啟德體育園青年運動場周日將舉行首場測試賽，預計有1,000名觀眾入場，場內將設有外賣餐飲服務。場地在當日開賽前90分鐘將開放供入場，政府和園區均呼籲觀眾乘搭港鐵，經宋皇臺站D出口進場，本報記者實測從該處沿直路步行往青年運動場約需5分鐘，如果從啟德站D出口就需要14分鐘。另外，啟德體育園主場館日後舉辦大型活動時，或增設特別散場巴士路線疏導觀眾。

青年運動場周日將上演由足總籌辦的西貢對黃大仙乙組聯賽賽事，場地的足球場草坪已經鋪好。啟德體育園表示，在開始一連串演練活動時，各場地部分內部裝修工程仍會繼續進行，包括料下月完成的足球場草坪外圍田徑跑道鋪設工程，預計年底前完成所有裝修。

料逾十萬人次參與測試活動

啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成指，未來數個月會持續舉辦測試活動，直至明年首季正式啟用，希望透過不同演練測試場地設施、人群管理、票務等運作，未來觀眾數目亦會循序漸進增加，測試疏散人群安排，估計在正式啟用前累計有十多萬人次觀眾參與過測試活動。青年運動場下月會舉行欖球比賽，預計入場人次有3,000，但暫未有確實擴大測試人數和範圍的時間表。

本報記者分別測試由青年運動場來往就近的兩個屯馬綫車站，沿直路往返宋皇臺站D出口和經啟德車站廣場往啟德站D出口，分別需要約5分鐘和14分鐘，沿路已掛起大型橫額指示前往啟德體育園方向。體育專員蔡健彬指，場地周日下午3時，即開賽前90分鐘開放，又呼籲公眾搭港鐵經宋皇臺站D出口進場。