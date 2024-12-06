啟德體育園周日1.2萬人壓測 千人試搭巴士的士離開

啟德體育園周日將再舉行壓力測試，青年運動場和啟德體藝館會首次同時參與，約1.2萬人參與，並首次加入散場特別巴士和的士作離開交通選項。體育專員蔡健斌表示，園區測試的範圍、人數和各種安排都會循序漸進，又指體藝館明日會首度舉辦籃球賽，重申現時主要鼓勵公眾選乘港鐵到場。
預計明年首季正式啟用的啟德體育園，未來兩日會進行多場測試。最多可容納1萬人的啟德體藝館，明日會舉辦兩場賽事，預計2,000名觀眾入場，不設即場售票和劃位，最早開賽兩小時前可進場，入口會設有6至8個安檢閘口。蔡健斌提醒，沒有隨身袋的觀眾可用特快通道進場，強調不可帶長傘和空樽等入場，又指現場沒有車位，建議公眾乘搭港鐵到場。
青年制服團隊成員參與測試
測試賽翌日園區會進行壓力測試，分別安排5,000人扮演青年運動場觀眾和7,000人使用體藝館，除政府僱員還有啟德地區人士和青年制服團隊成員參與。測試當日下午3時半至晚上7時半進行，分成4個階段，進行安檢、驗票、到指定位置就座等程序，以及測試兩個場館1.2萬人同時離場。當局在園區約250米外增設一個露天特別巴士及的士上落客區，要求其中1,000人排隊搭巴士和的士，車輛上客後會駛離，在附近「兜圈」後讓參加者返回原地進行第二輪測試。
今次測試同時會模擬青年運動場起火等情景，目的是測試跨部門就突發事件的協作能力、緊急疏散計劃等。港鐵吸取上次經驗，已預先在車站張貼將舉行的大型活動資訊，通知當區居民和車站乘客。
新上落客區日常用作商用車錶位
運輸署首席運輸主席尹柏恩稱，體育園日後舉辦大型活動都會設有特別巴士服務，今次旨在檢視多條巴士線同時上客的安排和車站運作情況，新設的上落客區在沒有活動的時候，會提供多個錶位供商用車停泊。體藝館本月20日將舉行演唱會模式的測試，預計有5,500名觀眾參與，明年1月就會開始測試主場館。