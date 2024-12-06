啟德體育園周日1.2萬人壓測 千人試搭巴士的士離開

啟德體育園周日將再舉行壓力測試，青年運動場和啟德體藝館會首次同時參與，約1.2萬人參與，並首次加入散場特別巴士和的士作離開交通選項。體育專員蔡健斌表示，園區測試的範圍、人數和各種安排都會循序漸進，又指體藝館明日會首度舉辦籃球賽，重申現時主要鼓勵公眾選乘港鐵到場。

預計明年首季正式啟用的啟德體育園，未來兩日會進行多場測試。最多可容納1萬人的啟德體藝館，明日會舉辦兩場賽事，預計2,000名觀眾入場，不設即場售票和劃位，最早開賽兩小時前可進場，入口會設有6至8個安檢閘口。蔡健斌提醒，沒有隨身袋的觀眾可用特快通道進場，強調不可帶長傘和空樽等入場，又指現場沒有車位，建議公眾乘搭港鐵到場。