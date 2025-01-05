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2025-01-05 14:26:24

啟德體育園啟用後紅館地位將重新檢視　或改為表演先行場館

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紅館去年舉行演唱會活動的比例為近六成。(資料圖片／吳康琦攝)

紅館去年舉行演唱會活動的比例為近六成。(資料圖片／吳康琦攝)

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啟德體育園預計今年首季啟用，主場館和啟德體藝館分別最多可容納5萬和1萬名觀眾。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，連同預計今年底落成的東九文化中心和其他新場館，政府會開始檢視紅磡香港體育館等政府相關場館的定位，例如把紅館設定為表演先行場館。

羅淑佩表示，未來會開始檢視紅磡香港體育館等政府相關場館的定位。(資料圖片) 紅館去年舉行體育活動的比例為兩成多。(資料圖片) 2022年7月MIRROR在紅館舉行演唱會期間，有巨型電視屏幕墮下。(資料圖片) 政府未來擬重新檢視香港體育館定位。(資料圖片) 啟德體育園主場館最多可容納5萬名觀眾。(資料圖片／林俊源攝)

啟德體藝館音響料主要非硬件問題

羅淑佩上任不久後，與立法會議員何敬康就紅館使用情況在網上「隔空駁火」。她在一個電視節目表示，香港體育館以往顧名思義必須以體育優先，但隨着本港多個場館正在施工或陸續落成，政府將檢討原有場館定位，又補充紅館去年舉行演唱會和體育活動的比例，分別是59%和兩成多，餘下是畢業禮等其他活動。

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啟德體藝館上月舉行演唱會後，有入場觀眾反映音響質素待改善。當晚有到場的羅淑佩指，當日曾經在場館內4個地方看演出，認同在場館側邊特別是高位的確低音很重，高音出不到，以致唱歌聲音不清，但認為主要並非硬件問題，而是涉及不同表演者要更多時間準備和協調，演出的「台燈聲」亦均由主辦方帶去。

另外，政府兩年多前因應MIRROR演唱會屏幕墮下意外，計劃加強規管舞台搭建，惟迄今仍未交代建議。羅淑佩指，康文署去年10月已擬定新的工作守則並正試行，目標今年首季確定相關建議，但提到工作守則或會同時應用於啟德體育園。

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