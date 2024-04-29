啟德體育園地盤工人追500萬欠薪　園方：事件屬外判商商業協定

啟德體育園爆分判商勞資糾紛 麻石工人拉橫額「有汗出無糧出」

啟德體育園爆欠薪風波，今日(29日)早上8時40分，警方接獲報案，位於承啟道啟德體育園地盤的一處車閘外，近10名工人發動工業行動，掛上追薪橫額寫有「體育園無錢出糧」、「有汗出無糧出」等字句，一度堵塞車閘。警員到場協助維持現場秩序調停，了解後相信行動並無阻礙現場交通，列求警協助處理。現場消息指，分判商正開會商討。 啟德體育園稱十分關注事件，並已向承建商了解事件，指事件屬外判商之間的商業協定，故不涉及承建商拖欠工人薪金。體育園強調承建商一直按照合約履行責任及監督工程，分判商必須按照協議內容妥善處理事件。





「三判」指被拖欠工程費尾期款項500萬 涉40人工資 據了解，事件涉及鋪設外牆麻石工程的工人，有「三判」指於去年3月接「二判」工程後，被拖欠工程費尾期款項，涉款近500萬元，牽涉40名工人的人工和材料費等，有工人稱，自去年10月起被拖欠人工。 「三判」代表葉先生表示，他和另外3名「三判」承接「二判」工程，鋪設體育園的外牆雲石，去年3月起開工。不過，其後他們被「二判」拖欠工程費尾期款項，至上月底更突然通知他們不用再上班，疑對方另覓其他判頭處理餘下工程。