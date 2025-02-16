啟德體育園完成最後大型演練　40分鐘完成離場　陳國基：安排非常暢順

啟德體育園下月1日開幕，今日在啟德主場館、啟德體藝館及青年運動場舉行最後一次大型演練，m原預期6.3萬人參與，實際入場人數則為預期逾八成。為方便市民離場，警方利用人工智能實時分析數據，向公眾提供實時離場路線資訊，包括步行時間，人群擁擠程度等，而推出的「離場易」網站亦於今日首次試用。
演練約於6時完成，政務司長陳國基與保安局長鄧炳強到場視察離場人流。陳國基表示，對是次啟德體育園演練非常滿意，安排非常暢順。他指今次演練是三個場館同時使用舉辦活動，因此人流會相較一般使用更多。被問及有市民表示沒有使用「離場易」，陳國基則指，未來將會加強對「離場易」的宣傳，希望有更多人使用。
周一鳴︰20分鐘內撤離八成人流
跨部門演練小組執行長、警務處副處長(行動)周一鳴形容是次演練整體過程及運作均非常暢順，最後在20分鐘內撤離八成人流，除了留在園區食肆用餐人士外，整體控制在40分鐘內成功離場。他又指「離場易」給了參加者有新的體驗，共逾一萬人次使用網站，形容已經不是「小數目」，期待網站可以增設更多不同功能供更多人使用。
蔡健斌︰為體育園開幕已準備就緒
體育專員蔡健斌則表示，啟德體育園自去年10月開始進行接近20場不同規模、形式的演練，已吸取過往經驗令觀眾離場有更良好體驗，有信心體育園為開幕已準備就緒，迎接海外人士到訪。