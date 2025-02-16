啟德體育園完成最後大型演練　40分鐘完成離場　陳國基：安排非常暢順

啟德體育園下月1日開幕，今日在啟德主場館、啟德體藝館及青年運動場舉行最後一次大型演練，m原預期6.3萬人參與，實際入場人數則為預期逾八成。為方便市民離場，警方利用人工智能實時分析數據，向公眾提供實時離場路線資訊，包括步行時間，人群擁擠程度等，而推出的「離場易」網站亦於今日首次試用。

演練約於6時完成，政務司長陳國基與保安局長鄧炳強到場視察離場人流。陳國基表示，對是次啟德體育園演練非常滿意，安排非常暢順。他指今次演練是三個場館同時使用舉辦活動，因此人流會相較一般使用更多。被問及有市民表示沒有使用「離場易」，陳國基則指，未來將會加強對「離場易」的宣傳，希望有更多人使用。