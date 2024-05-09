啟德體育園工業意外｜死者家屬現場路祭 妻徹夜未眠：我要返個老公

牛頭角啟德體育園昨日（8日）發生致命工業意外。一名52歲男工開工期間暈倒，被工友發現送院，可惜其後不治。今日（9日）上午家屬帶同道士到現場招魂，進行路祭儀式，其妻子黎太傷心欲絕，無法接受丈夫突然離世，哭訴：「我唔係要錢，我要返個人，我要返個老公！」
死者遺下妻兒
52歲的男死者名為黎兆基，與妻子結婚30多年，育有一名兒子，已遷出居住在觀塘，生前與太太二人同住東涌逸東（二）邨。今日（9日）早上黎太向傳媒表示自己徹夜未眠，一直未有進食，傷心欲絕，又指丈夫為家庭支柱，自己則任職銷售員。提起丈夫遇上工業意外離世，黎太情緒變得激動，指丈夫一直身體健康，仍未知肇事的原因，「我唔係要錢，我要返個人，我要返個老公！」希望承建商等有關方面可交代事件真相。
事故原因未明
事發於昨日中午12時17分，一名52歲升降台操作員駕駛升降吊臂，直達球場頂部進行鋁板工程，其後他被工友發現失去知覺，由救護車送往廣華醫院搶救，延至晚上8時05分不治。事故原因有待警方調查，案件列作「工業意外」處理，暫時未知肇事工人暈倒是因為觸電、升降吊臂抵達頂部時被夾到或是其他原因，事件有待勞工處及警方詳細調查。據了解，家屬曾向工業傷亡權益會表示死者身上有瘀傷，質疑他曾經被夾傷，惟事故至今，承辧商、勞工處及啟德體育園仍未說明具體案發情況。