啟德體育園工業意外｜涉事承建商及分包商被暫停競投工務工程資格 (更新)

【5月10日更新】牛頭角啟德體育園地盤，前日有工人在工作期間，被夾於工作台與金屬構築物之間不治。發展局今(10日)表示，按規管機制暫停涉事承建商和分包商競投相關工務工程的資格。

須進行獨立安審 提交改善方案

局方發言人指，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，而涉事分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。局方已暫停他們上址的資格，他們須進行獨立安全審核，並按結果提交改善方案，完成落實改善措施，局方審視後才會考慮恢復他們的投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。