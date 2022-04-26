啟德體育園工程捲貪污案 廉署控4人涉賄100萬元

被告吳和能（58歲），為協興建築有限公司時任高級經理，被控一項代理人接受利益罪；被告姚樹穩（59歲），為利成泥水工程有限公司股東兼董事，被控一項向代理人提供利益罪，以及一項串謀偽造帳目罪。另外兩名被告，即麥鴻藻（65歲），利成另一名股東兼董事；以及姚順全（61歲），順發貿易公司東主，同被控一項串謀偽造帳目罪。

廉署今日（26日）落案起訴4人，當中牽涉1名協興建築有限公司前高級經理、水泥公司董事等，他們涉嫌行賄受賄100萬元，以在總承建商協興建築負責的建築項目中取得分判工程合約，以及涉嫌串謀偽造帳目以掩飾支付有關賄款，涉案項目包括總值2.5億元的啟德體育園泥水工程合約。4名被告獲廉署准予保釋，明日（27日）在東區裁判法院應訊。

吳和能是協興高級經理，主管協興建築地盤的地盤服務支援工作。姚樹穩及麥鴻藻同為利成的股東兼董事，而姚順全則是順發的東主，該公司是一間紡織品貿易公司。

協興為新世界發展旗下公司，於案發時是本港多個公營及私營建築項目的總承建商，利成於2020年就一個私營建築項目，從協興取得總值約6,000萬元的泥水工程合約，及於2021年競投啟德體育園項目的兩份泥水工程合約，總值約2.5億元。

涉收百萬元賄款給予 優待

廉署指，吳和能在協興任職時，主管協興建築地盤的地盤服務支援工作。其中一項控罪指吳和能涉嫌於2021年7月27日，無合法權限或合理辯解下從姚樹穩接受賄款100萬元，作為在與協興的事務或業務有關的事上，對利成予以或曾經予以優待的誘因或報酬。

另一項控罪指姚樹穩涉嫌於同日，無合法權限或合理辯解下以相同目的，向吳和能提供上述賄款100萬元。

姚樹穩、麥鴻藻及姚順全涉嫌於2015年7月13日至2021年11月10日期間，一同串謀並與另一人士串謀，不誠實地捏改多份為會計用途而製備或用作會計用途的文件。

涉案文件包括由利成向順發開出的採購訂單、由順發向利成開出的發票、順發的送貨單，以及由順發開出的正式收據。該等文件看來顯示利成已就該等採購訂單向順發付款。相關交易被指並不存在，其目的為掩飾其他開支，包括上述100萬元的賄款。廉署指，協興在調查案件期間提供全面協助。