熱門搜尋:
C觀點 李家超班子 疫苗通行證 消費券2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
本地
2022-06-21 11:53:39

啟德體育園延至2024年下半年啟用　政府稱無礙籌備全運會

分享：
啟德體育園延至2024年下半年啟用　政府稱無礙籌備全運會

啟德體育園延至2024年下半年啟用。(資料圖片)

啟德體育園原定明年底啟用，但受疫情影響，鋼材短缺致建屋進度受阻，工程須延長9個月至1年，預計2024年下半年啟用。

政府體育專員楊德強今(21日)在一個電台節目表示，新冠肺炎疫情影響體育園主場館及室內體育館的建築物料供應，加上不少工人在疫情高峰期確診或列爲密切接觸者，均影響工程進度。據悉，由於鋼材物料供應受阻，致建築進度減慢，以主場館為例，由於上蓋採用可開合設計，尚有重要工程尚未完成。

除了物資供應問題，啟德體育園招聘水電及消防裝置等技術工人，亦出現困難。當局曾辦招聘會覓得本地勞工，但獲聘人數不多，因此已向勞工處申請輸入逾430名外勞，期望追回進度，預計勞工界及勞工顧問委員會反對，申請都極大機會獲批。

楊德強：不影響全運會籌備工作

惟楊德強重申，雖然工程延誤，啟德主場館延期到2024年下半年啟用後，但仍然有約半年時間試運，對粵港澳合辦的2025年全運會籌備工作沒影響。

佔地28公頃的啟德體育園，在工程完成後將成為香港最大的體育園區，屆時將提供世界級的多用途設施，包括5萬個座位的主場館，1萬個座位的室內運動館，以及5,000個座位的公眾運動場，原預計在明年下半年竣工。根據當局的最新評估，主場館要待2024年下半年才能落成；至於1萬座位的室內運動館，亦預計於2024年中才能落成。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受