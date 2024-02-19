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2024-02-19 16:35:52

啟德體育園建造工程已完成85% 料明年啟用

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啟德體育園預料明年啟用。

啟德體育園預料明年啟用。

耗資約300億元、自2019年開始動工的啟德體育園，至今施工已近5年。園方今日(19日)宣布，主場館外牆所有面板今天已完成安裝，也意味着園方的建造工程已基本完成約85%，而整個項目工程亦已進入最後施工階段，料各主要設施將於今年年底前竣工，並於明年啟用。

據啟德體育園介紹，主場館以「東方之珠」為設計主題，多層立面的表面由約27,000塊不同形狀的三角形鋁質面板組成，呈現出幻彩藍、耀目紫和閃爍銀等多種色彩。項目團隊採用數碼化科技，將所有關於外牆工程的元素，包括外部結構、三角形面板的尺寸、各項所需組件如玻璃幕牆、外牆 LED 燈飾等，事先納入建築信息模型（BIM）中進行數據分析及驗證。經過多次修正及微調三角形面板的實際尺寸及安裝位置後，最終將原需超過47,000 多塊三角形面板組成的外牆，減省至約 27,000 塊。

啟德體育園預料明年啟用。 園方主場館外牆所有面板已完成安裝。 園方主場館外牆所有面板已完成安裝。 園方主場館外牆所有面板已完成安裝。

面板具備自潔功能

選料方面，項目團隊採用了專有的噴塗技術，令三角形面板表面呈現「珠光」色彩，同時亦具備自潔功能，能有效減低塵埃和雨水對外牆的影響。總監李榮昌說，外牆部分位置有不同大小的玻璃幕牆未有安裝面板，希望加強觀眾與場館外維港景觀的互動性；外牆又設有7千多個LED燈光裝飾，希望呈現不同視覺效果，加強觀賞度。

啟德體育園項目總監莊澤基（John SHARKEY）表示，主場館外牆工程順利完成，標誌落實體育園的發展願景取得顯著進展，期待未來可迎接來自世界各地的運動員、體育愛好者和遊客。
 

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