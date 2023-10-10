啟德體育園擬聘2000職位 首階段請100人（附申請方法、十大好工推介）

啟德體育園宣布，將會在未來六個月開展招聘約100個職位，目標是在2025年中前創造約2,000個職位，以配合體育園長遠發展，並為2025年在粵港澳三地合辦的第十五屆全運會做好準備。
職位涵蓋餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、服務管理、財務管理及策劃、市場策劃及活動推廣等，當中除全職職位外，亦提供半職工作安排。
有意應徵者，可透過網上登記或使用WhatsApp即時通訊軟件，發送訊息至啟德體育園招聘熱線 (852) 6926 8108查詢。
2025年全運會成香港主場
園方表示，全運會香港區的部分賽事，活動期間將需要大量人手負責營運，包括運動設施及其他業務，包括餐飲、旅遊、零售、交通及酒店等。
啟德體育園項目總監莊澤基表示，啟德體育園將成為香港的主場，提供優質的體育設施，支持香港未來的體育發展及推廣全民運動，支援香港舉辦國際體育賽事，讓本地運動員有更多機會在香港作賽，並為有志投身體育事業的人士提供良好的事業發展機會。
啟德體育園座落於九龍東維多利亞港旁，園區佔地共28公頃，並設有逾70萬呎的零售及餐飲設施。
啟德體育園十大好工推介︰
一、草坪維護及操作大使
二、設施維護經理／技術員
三、活動及賽事日程管理員
四、卓越服務大使
五、食物安全及可持續發展經理
六、廣播及多媒體助理經理
七、會議及展覽活動銷售大使
八、園景經理
九、灌溉技術員
十、啤酒桶操作技術員