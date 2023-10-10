啟德體育園擬聘2000職位 首階段請100人（附申請方法、十大好工推介）

啟德體育園宣布，將會在未來六個月開展招聘約100個職位，目標是在2025年中前創造約2,000個職位，以配合體育園長遠發展，並為2025年在粵港澳三地合辦的第十五屆全運會做好準備。

職位涵蓋餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、服務管理、財務管理及策劃、市場策劃及活動推廣等，當中除全職職位外，亦提供半職工作安排。

有意應徵者，可透過網上登記或使用WhatsApp即時通訊軟件，發送訊息至啟德體育園招聘熱線 (852) 6926 8108查詢。

2025 年全運會成香港主場

園方表示，全運會香港區的部分賽事，活動期間將需要大量人手負責營運，包括運動設施及其他業務，包括餐飲、旅遊、零售、交通及酒店等。