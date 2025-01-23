啟德體育園明傍晚再演練 6.3萬人參與同一時間離場

啟德體育園明日(24日)傍晚將再舉行演練，並首次同步測試主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場3個場館，預計6.3萬人參與，是體育園最高容納人數。測試進場、突發緊急疏散和自然離場。跨部門演練小組執行長周一鳴指，今次測試主要評估體育園周邊設施，在舉辦最高可容納人數活動時的承載能力；又相信參與者中八成為公務員，大前提是不影響公共服務下參與啟德演練。
測試分為三階段，持票觀眾於傍晚6時起入場接受安檢，之後進入3個場館參與演練，當中主場館舉辦「守護香港音樂傳城大匯演」各紀律部隊的樂隊聯合演出，安排5萬人入場，坐滿整個主場館，歷時約1.5小時，模擬演唱會舉行中途突發事件及緊急疏散等。體藝館和青年運動場，將有1.3萬人入場。到9時半，3個場館會一同測試自然離場，6萬人在接近同一時間離開。
測試會由公務員、政府僱員及社區團體成員等參與，演練期間，往來行人路不會完全封閉，市民可以使用周邊道路乘搭港鐵。
運輸署助理署長鄒炳基指，測試選擇上班日子進行，參與者進場時間與放工繁忙時間重疊，「是一個非常好的機會讓我們對連接啟德體育園區公共交通系統安排以及整體運作能力進行較完整測試。」呼籲參加者不要利用私家車前往園區，園區亦不會提供上落客地點及停車場服務，應盡量乘坐公共交通工具。
未來會繼續有演練
周一鳴表示，啟德體育園已進行超過10場測試，規模、內容及人數都循序漸進增加，今次測試的人數是3個場館的上限，主要評估體育園周邊設施，在舉辦最高可容納人數活動時的承載能力。他又指，超過5萬人的演練未來還會繼續進行，會以一貫人潮管理措施安排和其他不同部門協作。他又指，公務員同事會先安排工作，不會影響公共服務為大前提，參與今次演練。