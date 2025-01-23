啟德體育園明傍晚再演練 6.3萬人參與同一時間離場

啟德體育園明日(24日)傍晚將再舉行演練，並首次同步測試主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場3個場館，預計6.3萬人參與，是體育園最高容納人數。測試進場、突發緊急疏散和自然離場。跨部門演練小組執行長周一鳴指，今次測試主要評估體育園周邊設施，在舉辦最高可容納人數活動時的承載能力；又相信參與者中八成為公務員，大前提是不影響公共服務下參與啟德演練。

測試分為三階段，持票觀眾於傍晚6時起入場接受安檢，之後進入3個場館參與演練，當中主場館舉辦「守護香港音樂傳城大匯演」各紀律部隊的樂隊聯合演出，安排5萬人入場，坐滿整個主場館，歷時約1.5小時，模擬演唱會舉行中途突發事件及緊急疏散等。體藝館和青年運動場，將有1.3萬人入場。到9時半，3個場館會一同測試自然離場，6萬人在接近同一時間離開。

測試會由公務員、政府僱員及社區團體成員等參與，演練期間，往來行人路不會完全封閉，市民可以使用周邊道路乘搭港鐵。