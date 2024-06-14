啟德體育園明年上半年啟用　會因應活動規模作交通部署

啟德體育園明年上半年啟用，政務司司長陳國基指正進入最後施工階段，進展良好並符合預期。他提到在正式啟用前，會試行舉辦不同活動，並邀請市民參與提供意見。因應不同的活動規模，會制訂協調機制作交通部署，有信心可保持秩序。

啟德體育園跨部門工作小組今日舉行首次會議，負責領導小組的陳國基在會議後見記者，指目前公眾運動場、室內體育館等主體結構大致完成，正安裝屋宇設備、內部裝修、天台和行人道綠化等，會在今年底落成。陳國基表示有3大方向，分別是做快、做強、做好。由於是全新的大型基建，陳國基指會做好充足的測試，包括購票系統、場內外秩序管理等，會確保訪客可乘搭公眾交通工具順暢離開，才會正式啟用場地。

「做強」方面，要確保場館可發揮最強的經濟效益，體育園會擔當雙重角色，分別是推動本港體育發展，及帶動娛樂、演出、旅遊等產業，已與約200個本地及海外活動推廣機構代理人接觸，對方都很有興趣租用設施。另外，陳國基指要為訪客提供多元化體驗，令運動、休閒、餐飲等應有盡有，會指示各部門針對體育園及附近餐飲設施等做好宣傳，發揮協同效應，帶動經濟發展。

「做好」方面，陳國基指要做好體育園所需配套，做到軟硬兼備，確保交通配套可配合訪客不同的出行需要，包括跨境巴士、的士、地鐵等。他指園區位於啟德發展區核心位置，交通網絡四通八達。陳國基指出軟件亦很重要，需靈活變通，將來會聯同不同部門、交通營運商、主辦單位等適時制訂協調機制，根據活動規模、參與人數等作人群管理及交通部署。另外，將來亦會就活動設立聯合指揮中心，令參與市民暢順有序地進出場地。