啟德體育園測試三度漏水　文體旅局：不影響施工進度

啟德體育園預計年底落成，明年上半年啟用，3月和4月分別會舉辦七人欖球賽和Coldplay演唱會。文化體育及旅遊局證實，體育園過去兩個月測試時曾發生3宗漏水個案，引致室內積水。承建商已即時清理及修復有關設施及設備，有關測試情況並沒有影響整體項目的施工進度。 議員視察未獲通知曾出現漏水 《有線新聞》取得體育園的影片顯示，天花板出現漏水情況，地下亦有積水。上周一曾視察體育園的立法會議員鄧家彪稱，當時未獲安排參觀涉事位置，園方亦未透露曾出現漏水。

室內部份位置積水 政府一直監察承建商表現 文體旅發言人回應《am730》查詢表示，根據顧問公司及承建商的地盤記錄，體育園在8月初及9月底曾有3宗喉管在測試時發生的漏水個案，引致室內部份位置積水。局方表示，有關測試並無影響整體項目施工進度。承建商已即時清理及修復有關設施及設備，並會再次安排進行測試和驗收，以確保安裝的設備符合標準。體育園的供電系統均設有安全裝置，當有水觸及設備引發安全風險時會自動斷電。發言人強調，政府一直監察及跟進承建商各項表現，並定期在其工作表現報告中反映，確保表現符合合約的要求。