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2023-10-11 04:30:34
日報

啟德體育園目標2025年創2千職位 未來半年先聘100人 已可上網登記

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啟德體育園

啟德體育園構想圖。

亞運港隊創佳績，再一次燃起本港體育產業議題，而本港2025年將與廣東和澳門合辦全運會，當中不少項目會在工程進入「埋尾」階段的啟德體育園舉行。啟德體育園指，為配合長遠發展和做好全運會準備，未來6個月將開始首階段招聘涉約100個職位，更推介「十大好工」包括啤酒桶操作技術員、活動及賽事日程管理員、草坪維護及操作大使等，據悉薪酬會按市場水平，而體育園目標在2025年中之前創造約2,000個職位。

啟德體育園又指，未來半年招聘的職位涵蓋不同領域，如餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、服務管理、財務管理、活動推廣人才等，除全職外亦提供半職工作安排，適合斜槓族和持家者等應聘。啟德體育園佔地28公頃，預計明年年底分階段竣工，預期舉行全運會期間需要大量人手負責營運運動設施，以及餐飲、旅遊、零售、交通及酒店等其他業務。園方又指，希望通過招才計劃為港人提供更多參與體育事業的機會，培養更多專業人才和推動體育運動產業化。

體育園首輪「好工推介」

★草坪維護及操作大使
★設施維護經理/技術員
★活動及賽事日程管理員
★卓越服務大使
★食物安全及可持續發展經理
★廣播及多媒體助理經理
★會議及展覽活動銷售大使
★園景經理
★灌溉技術員
★啤酒桶操作技術員

有意應徵者，可透過網上登記 https://www.careers-page.com/kai-tak-sports-park

啟德體育園

啟德體育園首輪「好工推介」

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