啟德體育園第二場測試賽周六舉行　設兩條特快通道　籲勿攜長傘入場

啟德體育園將於本周六(16日舉行第二場測試賽。當日將舉行15人欖球國際邀請賽，由香港迎戰巴西，預計有3,000名觀眾入場。體育專員蔡健斌表示，觀眾2時起可入場安檢，呼籲提早到場。今次亦會專門設立2條特快通道予「無袋」人士，加快安檢速度。如當日有黑色暴雨警告信號或懸掛八號風球，賽事將會取消，大會將在正午宣布相關安排。
蔡健斌表示，觀眾可盡量利用公共交通工具前往運動場，從港鐵宋皇臺站D出口離開，屆時不設泊車位。觀眾入場需要進行安檢，又特別提醒不能攜帶長傘入場。他表示，屆時安檢2點開始，呼籲觀眾提早到場，並預留充足時間安檢。
吸取首場測試賽安檢出現「塞車」情況，今次特設2條特快通道，供不攜帶手袋或背囊的觀眾使用，加快入場。警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，今次測試賽的現場指示牌會增加；又因應離場時已是傍晚，屆時亦會加強照明系統。
港鐵安排足夠資源 如有需要增加列車班次
運輸署首席運輸主任（市區）尹柏恩表示，屆時港鐵會準備足夠資源，安排後備列車候命；亦會與公共運輸營辦商密切留意觀眾的出行需要。他指，有需要時會加強服務，包括增加港鐵班次。
蔡健斌表示，觀眾需要透過欖總的網站或手機應用程式購票，不設現場售票；又指現時已有逾2,000名市民購票。他又指，首場測試賽收到不少觀眾意見，例如指示牌的字不清晰；高峰期安檢不暢順等，故今次測試賽時已作改善。