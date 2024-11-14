啟德體育園第二場測試賽周六舉行　設兩條特快通道　籲勿攜長傘入場

啟德體育園將於本周六(16日舉行第二場測試賽。當日將舉行15人欖球國際邀請賽，由香港迎戰巴西，預計有3,000名觀眾入場。體育專員蔡健斌表示，觀眾2時起可入場安檢，呼籲提早到場。今次亦會專門設立2條特快通道予「無袋」人士，加快安檢速度。如當日有黑色暴雨警告信號或懸掛八號風球，賽事將會取消，大會將在正午宣布相關安排。

蔡健斌表示，觀眾可盡量利用公共交通工具前往運動場，從港鐵宋皇臺站D出口離開，屆時不設泊車位。觀眾入場需要進行安檢，又特別提醒不能攜帶長傘入場。他表示，屆時安檢2點開始，呼籲觀眾提早到場，並預留充足時間安檢。